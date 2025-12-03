Dünya engelliler gününde engelli vatandaş boğazı kesilmiş halde bulundu

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Erkan Menteş'ten uzun süre haber alamayınca merak ederek eve geldi. Eve giren kadın kocasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Kadının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Erkan Menteş'in boğazının kesildiğini ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YANINDA KESİCİ ALET BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde Erkan Menteş'in yanında kesici alet bulundu. Kesici alet incelenmek amacıyla el konuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından Erkan Menteş'in cenazesi otopsi yapılmak amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hayatını kaybeden Menteş'in ölümü başta eşi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Menteş'in intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.