Dünya Halk Oyunları Yarışması, İstanbul’da coşkuyla başladı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Halk Oyunları Yarışma organizasyonda 40 ülkeden yaklaşık 2 bin dansçı, eğitmen, koreograf ve halk oyunları uzmanı İstanbul'da bir araya geldi.

Açılış kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde farklı ülkelerden halk dansları ekipleri, geleneksel kıyafetleriyle yürüyerek kendi kültürlerine ait dans gösterileri sundu. Bir hafta boyunca sürecek organizasyonda ekipler, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Kadıköy Müze Gazhane ve Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli noktalarında ülkelerinin kültürel mirasını uluslararası jüri önünde sergileyecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, yarışmanın farklı kültürleri aynı sahnede buluşturarak ülkeler arasında dostluk köprüleri kurduğunu belirterek "Halk dansları, milletlerin kültürel hafızasını taşıyan en önemli değerlerden biridir. Dünya Halk Oyunları Yarışması ile dünyanın dört bir yanından gelen ekipleri İstanbul'da buluşturuyor, kültürler arasında güçlü bir etkileşim ortamı oluşturuyoruz. Bu organizasyon sayesinde farklı ülkeler birbirini dans aracılığıyla tanıyor, dostluklar kuruluyor ve kültürel miras gelecek nesillere aktarılıyor." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun Türkiye'nin uluslararası tanıtımı açısından da önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Güler, "Dünya Halk Oyunları Yarışması yalnızca bir halk dansları yarışması değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve misafirperverliğini dünyaya anlatan önemli bir organizasyondur. Bir hafta boyunca ülkemizde ağırlayacağımız binlerce yabancı sporcu, sanatçı ve akademisyen Türkiye'yi yakından tanıma fırsatı bulacak. Bu organizasyonun hem kültürel diplomasiye hem de ülkemizin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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