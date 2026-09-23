Dünya hepimizin, kirletmeyelim

Dünya rekortmeni milli serbest dalışçı, Sıfır Atık elçisi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Ercümen, Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Çayağzı bölgesinde deniz kaplumbağalarıyla dalış yaptı. Ercümen, yaptığı dalışla, plastik kirliliği, tekne trafiği ve insan kaynaklı müdahalelerin deniz canlıları üzerindeki etkisine dikkati çekti. Deniz kaplumbağalarının yaşam mücadelesinin yumurtadan çıkmadan başladığını belirten Ercümen, "Yaşam alanlarını işgal ediyoruz. Koyduğumuz şezlonglarla veya akşam kumsallarda, koruma alanlarında yakılan ışıklarla yumurta bırakma yönlerini bile şaşırtabiliyoruz" dedi.

TEKNELER ZARAR VERİYOR

Ercümen, yumurtadan çıktıktan sonra da hızlı seyreden teknelerin canlılara büyük zarar verebildiğini anlattı.



ATIKLAR ONLARI ÖLDÜRÜYOR

Birlikte daldığı deniz kaplumbağalarının üzerinde tekne pervanesi izleri gördüğünü aktaran Ercümen, denizlerdeki plastik atıkların kaplumbağaların yaşamını tehdit ettiğini vurguladı. Ercümen, "Attığımız plastik atık denize ulaştığında, deniz kaplumbağası denizanası zannedip yemeye çalışıyor ve bağırsakları düğümlenip yaşamı sonlanıyor" dedi.



ONLARLA ORTAK EVİMİZİ KORUMALIYIZ

Deniz canlılarının yaşam alanlarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Ercümen, "Bugün yaptığım dalış gerçekten çok çok özeldi. Doğru davranıldığında, onların yaşam alanına zararlı şekilde müdahale edilmediğinde uyum içinde hareket edebiliyoruz. Bu dünya hepimizin. Onların yuvasını korumak, ortak evimizi korumaktır" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör