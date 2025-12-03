Dünya kültür mirasının gözbebeği! Safranbolu Safran çiçeğini bu festival dünyaya duyurdu

Osmanlı mimarisinin en seçkin örneklerine sahip olan ve bütün insanlığın ortak değeri sayılan tarihi şehir, kale, hamamlar, çarşılar, hanlar, camiler, hükümet konağı, özgün ve sivil mimari yapılarla ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Her bir sokağı ve her bir köşesi ile adeta bir müze kent görüntüsü sunan Safranbolu, Safran Festivali ile ne kadar önemli bir destinasyon olduğunu bir kez daha gösterdi. Altın değerinde kabul edilen, asırlardır tıbbi, kozmetik ve gastronomi dünyasında kullanılan aynı zamanda Safranbolu'ya adını veren safran çiçeğinin tanıtılması amacıyla düzenlenen festivaldeki etkinlikler görülmeye değerdi.

9. KARABÜK SAFRAN FESTİVALİ İLE SAFRANBOLU EVLERİ TANITILDI

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun Türk turizmindeki dikkat çekici özelliğini arttırmak amacıyla düzenlenen 9.Karabük Safran Festivali yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini topladı. Altın değerinde kabul edilen, asırlardır tıbbi, kozmetik ve gastronomi dünyasında kullanılan aynı zamanda Safranbolu'ya adını veren safran çiçeğinin tanıtılması amacıyla düzenlenen Safran Festivali'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

SAFRAN HASADI ETKİNLİKLERİ YAPILDI

Festival süresince; safran hasadı etkinlikleri, yöresel lezzetlerin tanıtımı, sergiler, ve çeşitli kültür-sanat faaliyetleri ile Safranbolu'nun kültürel mirası, gelenekleri ve doğal zenginlikleri ön plana çıkarılmaktadır. Ayrıca, coğrafi işaretli ürünlerimizin ve yöresel değerlerimizin tanıtılması da festivalin önemli amaçları arasındadır. Bu yönüyle festival, ilçemizin turizmine, tanıtımına ve sosyal hayatına önemli katkılar sağlamaktadır.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDEKİ SAFRANBOLU YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN AKININA UĞRADI

Karabük il merkezinin 8 km kuzeyinde bulunan Safranbolu 1975 yılından bu yana koruma altındadır ve 1994 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. İsmini, bölgede yetişen ve nadir bir bitki olan safrandan alan 18. ve 19. yy sivil Osmanlı mimarisinin en seçkin örneklerine sahip olan Safranbolu bütün insanlığın ortak değeri sayılmaktadır. Tarihi şehir dokusunun tipik örnekleri olan kale, hamamlar, çarşılar, hanlar, camiler, hükümet konağı, özgün ve sivil mimari yapılar Safranbolu'da ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmektedir. Her bir sokağı ve her bir köşesi ile adeta bir müze kent görüntüsü sunan Safranbolu, Türkiye'de hem cittaslow (sakin şehir) hem de Unesco listesine dahil olan tek destinasyondur.

SAFRANBOLU HIDIRLIK TEPESİ İLK GELEN TÜRKLERİN KONUŞLANDIĞI NOKTA OLDU

Safranbolu'ya ilk gelen Türklerin konuşlandığı, yağmur duası ile Hıdırellez kutlamaları yapmış olduğu önemli bir noktadır. Safranbolu'ya gelenlere ilk olarak Hıdırlık Tepesi'nden tüm şehri görmeleri tavsiye edilmektedir.

KAYMAKAMLAR MÜZE EVİ SAFRANBOLU EVLERİ ARASINDA ÖNEMLİ BİR ÖRNEK OLARAK DİKKATİ ÇEKİYOR

Kaymakamlar Evi 18 ve 19.yüzyıl Türk toplumunun geçmişini, kültürünü ve yaşama biçimi ile teknolojisini yansıtan Safranbolu Evleri arasında önemli bir örnektir. 19.yüzyıl başlarında yapıldığı sanılmaktadır. Sahibi Safranbolu Kışlası kumandanı Hacı Mehmet Efendidir. Hacı Mehmet Efendi'ye yarbay karşılığı olan "Kaim –Makam" denilmesi nedeniyle ailesi; dolayısıyla evleri halk arasında bu isimle söylenegelir olmuştur. Tarihi Çarşı, Safranbolu Yemeniciler Arastası, Demirciler Çarşısı Köprülü Mehmet Paşa Cami Osmanlı döneminin önemli devlet adamlarından biri olan Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılan caminin tarihi 1661/1662 yıllarına dayanmaktadır.

235 YILLIK ÇARŞIDA OSMANLI KİLİT VE AKSESURLARINI ÜRETİYORLAR

Safranbolu 235 yıllık Demirciler çarşısında üçüncü kuşak Osmanlı kapı kilit ve aksesuarlarını yapan Türkiye'de üç beş kişiden birisi olan devlet sanatçısı ünvanını alan Demirci Akif ve oğulları demircilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Oevlet sanatçısı belgesini alan Akif Ünal, "235 yıllık çarşıda Osmanlı kilitleri ve aksesuarlarını 40 yıldır üreten üçüncü kuşak demirciyim. 40 yıldır diğer demircilerden farklı olarak kapı kilit ve aksesurlarını üretiyoruz. Türkiye'de 3-5 demirciden birisiyiz. Demirci her yerde var fakat biz tarihi kapı kilitleri, tokmakları ve aksesuarlarının sanatını üretip devam ettiriyoruz" dedi.

GÜNEŞ SAATİ CAMİNİN AVLUSUNDA SERGİLENİYOR

Köprülü Mehmet Paşa Cami'nin avlusundadır. Etrafı demir parmaklıklı muhafaza içindedir ve taş bir kaide üzerine oturtulmuştur. Arapça rakamlarla günün saatini gösterir. Onar dakikalık zaman dilimlerine ayrılmıştır. Mermere çakılı pirinç saçtan bir üçgen üzerinde yansıyan güneş ışığının gölge düşümüyle saati doğru olarak okumak mümkündür.

SAFRANBOLU YÖRÜK KÖYÜ'NDEKİ 93 TESCİLLİ ESER KORUNUYOR

Safranbolu'ya 11 km uzaklıktaki bu "Müze Köy"e Safranbolu – Kastamonu karayolu üzerinden gidilmektedir. Kültür Bakanlığı tarafından 1997 yılında gerçek bir Türkmen köyü oluşu ve tarihi yapılarının görkemi nedeniyle koruma altına alınmıştır. Safranbolu'nun küçük bir maketidir. 93 tescilli eser bulunmaktadır. Geçmişi 16.yüzyıla dayanmaktadır. Karabük Havuzlu Bahçe'de Kahve Molası, Safranbolu Avrupa Birliği Tescilli Safran Tanıtımı, Safranova-Lavanta Bahçesi Tanıtımı

ESKİPAZAR HADRİANOPOLİS ANTİK KENTİ İLE İLK SİYASİ HAYATI ANADOLUDA BAŞLATTILDI

Eskipazar'da yaşayan ilk halkın Proto-Hititler olduğu kabul edilmektedir. Küçük Asya (Asia Minor) kavimlerinden olan Proto-Hititler, Anadolu'ya gelerek Hisarlar eteğinde şehir krallıkları kurarak ilk siyasi hayatı Anadolu'da başlatmışlardır. Eskipazar'ın antik devirde adı, Hadrianopolis olarak geçmektedir. Şimdiki Eskipazar yakınlarında Hadrianopolis Antik Kenti'nin kalıntıları vardır. Bunların içinde mahzenler, saray merdiveni kalıntıları ve hamam harabeleri mevcuttur. M.Ö. 63 yılında buraya Romalılar hakim olmuştur. Hadrianapolis, Paflagonyalılar ve Romalılar devrinde önemli merkezlerden biridir.

YENİCE ŞEKER KANYONU FOTOSAFARİ VE YABAN HAYATI KORUMA ALINI OLARAK DÜZENLENEN BAKİR ALAN OLDU

Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu 6.5 km uzunluğu ve zor geçişleri ile profesyonellerin ilgi gösterdiği bir kanyondur. Kanyonlar foto safari ve yaban hayatı koruma alanı olarak düzenlenmiş bakir yerlerdendir. Ayrıca, ilçedeki Tokatlı Kanyonundan ve Gümüş semtinden İncekaya Su Kemeri'ne kadar olan yer yürüyüş yapmak için uygun bir parkurdur.

YENİCE IHLAMUR TERAS DOĞAL YAŞLI VE KARIŞIK ORMANLARIYLA DOĞA HARİKASI OLARAK DİKKATİ ÇEKİYOR

Ihlamur Teras, doğal yaşlı ve karışık ormanlarıyla, anıt niteliğindeki ağaçlarıyla, derin vadileriyle, akarsu ekosistemleri ve barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Karabük ilinin eşsiz doğa harikalarından biridir.