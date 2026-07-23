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Giriş Tarihi: 23.07.2026 22:27

Dünya Kupası bahis operasyonunda 12 tutuklama

Dünya Kupası Final Maçı öncesinde yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalışan 19 dış finans evi deşifre edildi. Bahis trafiğinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabına bloke kararı alındı. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 13’ü tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Dünya Kupası bahis operasyonunda 12 tutuklama
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu ile Siber Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dünya Kupası Final Maçı öncesi yasadışı bahisle mücadelede düğmeye basmış, yasa dışı bahis trafiğinin tavan yaptığı dakikalarda ekipler, 6 bin 314 banka hesabını anında bloke etmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu operasyonda, 19 Dış Finans Evi ve çete elebaşlarına yönelik dev operasyonda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerden 16'sı yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

13 TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadeleri tamamlanan 16 şüpheliden 13'ü tutuklama talebiyle, 3'ü ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik sorgularının ardından 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Toplamda 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#AKIN GÜRLEK #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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