DÜNYA KUPASI CANLI TAKİP ET! 2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası'na giden yolda play-off kura çekimi için geri sayım başladı. Taraftarlar, kura çekiminin saatini, tarihini ve yayınlanacağı kanalı araştırırken, sürecin canlı takip edileceği organizasyon büyük ilgi görüyor. Milli Takım'ın karşılaşacağı rakiplerin belirleneceği kura, turnuva heyecanını bir üst seviyeye taşıyor.

GRUP LİDERLERİ DOĞRUDAN KATILIM BİLETİNİ ALDI

Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan turnuvaya direkt olarak katılacak.