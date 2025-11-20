Haberler Yaşam Haberleri DÜNYA KUPASI CANLI TAKİP ET! 2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 20.11.2025 13:17

DÜNYA KUPASI CANLI TAKİP ET! 2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası play-off sürecinde heyecan dorukta! Futbolseverler, play-off turu kura çekiminin ne zaman yapılacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. Milli Takım’ın muhtemel rakiplerinin belli olacağı kura, turnuva yolculuğunun en kritik aşamalarından biri olarak öne çıkıyor. İşte canlı takip edilecek kura çekimine dair tüm ayrıntılar…

2026 Dünya Kupası'na giden yolda play-off kura çekimi için geri sayım başladı. Taraftarlar, kura çekiminin saatini, tarihini ve yayınlanacağı kanalı araştırırken, sürecin canlı takip edileceği organizasyon büyük ilgi görüyor. Milli Takım'ın karşılaşacağı rakiplerin belirleneceği kura, turnuva heyecanını bir üst seviyeye taşıyor.

GRUP LİDERLERİ DOĞRUDAN KATILIM BİLETİNİ ALDI

Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan turnuvaya direkt olarak katılacak.

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi 20 Kasım Perşembe TSİ ile 15.00'te İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek.

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekimi FIFA.com, FIFA+ web sitesi ve uygulaması, Exxen platformu ve Exxenspor YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Kura çekimine 1. torbadan katılacak Türkiye'nin muhtemel rakipleri İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda.

Kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:

1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna

2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya

3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova

4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda.

