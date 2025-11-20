DÜNYA KUPASI CANLI TAKİP ET! 2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası'na giden yolda play-off kura çekimi için geri sayım başladı. Taraftarlar, kura çekiminin saatini, tarihini ve yayınlanacağı kanalı araştırırken, sürecin canlı takip edileceği organizasyon büyük ilgi görüyor. Milli Takım'ın karşılaşacağı rakiplerin belirleneceği kura, turnuva heyecanını bir üst seviyeye taşıyor.
Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan turnuvaya direkt olarak katılacak.
2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi 20 Kasım Perşembe TSİ ile 15.00'te İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek.
Kura çekimine 1. torbadan katılacak Türkiye'nin muhtemel rakipleri İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda.
Kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:
1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna
2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya
3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova
4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda.