Dünya Kupası fikstürü 2022: Katar Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor, ilk maç hangi gün ve saat kaçta?

Katar Dünya Kupası fikstürü belli oldu! Yıllardır beklenenen turnuva en sonunda geldi ve 20 Kasım 2022 Pazar günü Ekvador Katar ile başlayacak. Katar Dünya Kupası maç takvimi ile bu hafta Dünya Kupası maçları hangi kanalda canlı yayımlanacak öğrenilebiliyor. İşte Katar 2022 Dünya Kupası maç fikstürü ve diğer detaylar...
DÜNYA KUPASI 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ile maç tarihleri belli oldu. Dünya Kupası maçları, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Grup maçları 20 Kasım ile 2 Aralık tarihlerinde oynandıktan sonra 18 Aralık'a kadar eleme maçları düzenlenecek.
2022 DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?
Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası, TRT ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ 2022
20.11. 19:00
Katar - Ekvador
21.11. 16:00
İngiltere - İran
21.11. 19:00
Senegal - Hollanda
21.11. 22:00
ABD - Galler
22.11. 13:00
Arjantin - Suudi Arabistan
22.11. 16:00
Danimarka - Tunus
22.11. 19:00
Meksika – Polonya
22.11. 22:00
Fransa - Avustralya
23.11. 13:00
Fas - Hırvatistan
23.11. 16:00
Almanya - Japonya
23.11. 19:00
İspanya - Kosta Rika
23.11. 22:00
Belçika - Kanada
24.11. 13:00
İsviçre - Kamerun
24.11. 16:00
Uruguay - Güney Kore
24.11. 19:00
Portekiz - Gana
24.11. 22:00
Brezilya – Sırbistan
DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana