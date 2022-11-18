Dünya Kupası fikstürü 2022: Katar Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor, ilk maç hangi gün ve saat kaçta?

Katar Dünya Kupası fikstürü belli oldu! Yıllardır beklenenen turnuva en sonunda geldi ve 20 Kasım 2022 Pazar günü Ekvador Katar ile başlayacak. Katar Dünya Kupası maç takvimi ile bu hafta Dünya Kupası maçları hangi kanalda canlı yayımlanacak öğrenilebiliyor. İşte Katar 2022 Dünya Kupası maç fikstürü ve diğer detaylar...