Haberler Yaşam Haberleri Dünya Kupası fikstürü 2022: Katar Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor, ilk maç hangi gün ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 18.11.2022 23:04

Dünya Kupası fikstürü 2022: Katar Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor, ilk maç hangi gün ve saat kaçta?

Dünya Kupası maçları takvimi belli oldu! Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası fikstürü ile sporseverler, bu değerli organizasyonu an be an TRT 1 ve TRT Spor üzerinden naklen izleyebilecek. Uzun süre Dünya Kupası maçları hangi kanalda, nerede yayımlanacak sorusu yöneltilmişti. Dünya Kupası maç programı 20 Kasım 2022’de Ekvador Katar ile başlıyor. Dünya Kupası final maçı 18 Aralık 2022 tarihinde oynanacak. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor? İşte 2022 Dünya Kupası fikstürü

Dünya Kupası fikstürü 2022: Katar Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor, ilk maç hangi gün ve saat kaçta?

Katar Dünya Kupası fikstürü belli oldu! Yıllardır beklenenen turnuva en sonunda geldi ve 20 Kasım 2022 Pazar günü Ekvador Katar ile başlayacak. Katar Dünya Kupası maç takvimi ile bu hafta Dünya Kupası maçları hangi kanalda canlı yayımlanacak öğrenilebiliyor. İşte Katar 2022 Dünya Kupası maç fikstürü ve diğer detaylar...

DÜNYA KUPASI 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ile maç tarihleri belli oldu. Dünya Kupası maçları, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Grup maçları 20 Kasım ile 2 Aralık tarihlerinde oynandıktan sonra 18 Aralık'a kadar eleme maçları düzenlenecek.

DÜNYA KUPASI İLK MAÇ 2022 NE ZAMAN?

Dünya Kupası açılış maçı, 20 Kasım 2022 Pazar günü oynanacak ve Ekvador ile ev sahibi Katar karşı karşıya gelecek.

2022 DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası, TRT ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ 2022

20.11. 19:00

Katar - Ekvador

21.11. 16:00

İngiltere - İran

21.11. 19:00

Senegal - Hollanda

21.11. 22:00

ABD - Galler

22.11. 13:00

Arjantin - Suudi Arabistan

22.11. 16:00

Danimarka - Tunus

22.11. 19:00

Meksika – Polonya

22.11. 22:00

Fransa - Avustralya

23.11. 13:00

Fas - Hırvatistan

23.11. 16:00

Almanya - Japonya

23.11. 19:00

İspanya - Kosta Rika

23.11. 22:00

Belçika - Kanada

24.11. 13:00

İsviçre - Kamerun

24.11. 16:00

Uruguay - Güney Kore

24.11. 19:00

Portekiz - Gana

24.11. 22:00

Brezilya – Sırbistan

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Kupası finali 18 Aralık tarihinde Katar'ın Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

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Dünya Kupası fikstürü 2022: Katar Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor, ilk maç hangi gün ve saat kaçta?
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