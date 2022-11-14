Dünya Kupası hangi kanalda, şifresiz mi? Katar Dünya Kupası 2022 fikstürü belli oldu!

Dünya Kupası şifresiz mi yayımlanacak, Katar 2022 Dünya Kupası hangi kanalda gibi sorular turnuvanın başlamasında 1 hafta kala sıklıkla yanıt arıyor. Dünya Kupası fikstürü 2022 yayımlandı ve 20 Kasım 2022'de Ekvator Katar arasındaki mücadele ile başlıyor. 18 Aralık 2022'ye kadar bu büyük heyecan devam edecek. Peki, Dünya Kupası hangi kanalda? İşte detaylar...