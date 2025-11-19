Haberler Yaşam Haberleri Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler: Dünya Kupası play-off maçları ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 19.11.2025 19:26

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu FIFA 2026 Dünya Kupası ne zaman oynanacak belli oldu. Heyecan dolu turnuva; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek. A Milli Futbol Takımımızın Play-Off turuna kalmasıyla birlikte gözler, Play-Off maç takvimine çevrildi. Peki, Türkiye'nin maçları hangi tarihte oynanacak? İşte, Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen ülkeler:

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri grup aşaması, 18 Kasım 2025'te oynanan son maçlarla tamamlandı. A Milli Futbol Takımımızın da aralarında bulunduğu takımlar Play-Off biletini cebine koyarken, gruplarını lider tamamlayan 12 Avrupa ülkesi doğrudan finallere katılma hakkı elde etti. Artık tüm dikkatler, finallere katılacak son takımların belirleneceği Play-Off turuna ve dev turnuvanın başlangıç tarihlerine odaklandı. İşte, Dünya Kupası maç takvimi ve turnuvaya direkt katılacak takımlar:

FIFA 2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Tarihte ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliği yapacağı ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final tarihleri belli oldu:

Organizasyon Aşaması Tarih Yer
Açılış Maçı 11 Haziran 2026 Estadio Azteca, Mexico City / Meksika
Grup Aşaması 11 Haziran - 27 Haziran 2026 ABD, Kanada, Meksika

Son 32

Son 16

Çeyrek Final

Yarı Final

28 Haziran-3 Temmuz 2026

4-7 Temmuz 2026

9-11 Temmuz 2026

14-15 Temmuz 2026

ABD, Kanada, Meksika
FİNAL MAÇI 19 Temmuz 2026 MetLife Stadyumu, New York/New Jersey / ABD

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye'nin de yer aldığı play-off turu kura çekimi 20 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Bu kapsamda oluşacak fikstür 26-31 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

DÜNYA KUPASI'NA DOĞRUDAN GİTMEYİ GARANTİLEYEN ÜLKELER

Meksika

ABD

Kanada

Arjantin

Fransa

İngiltere

Brezilya

Portekiz

Hollanda

Almanya

Hırvatistan

İskoçya

İspanya

Avusturya

İsviçre

Belçika

Fas

Kolombiya

Uruguay

Japonya

Senegal

İran

Güney Kore

Ekvador

Avustralya

Norveç

Mısır

Cezayir

Paraguay

Tunus

Fildişi Sahili

Katar

Özbekistan

Suudi Arabistan

Güney Afrika

Ürdün

Yeşil Burun Adaları

Gana

Yeni Zelanda

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.

