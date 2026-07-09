Dünya liderleri böyle karşılandı: Macron’dan tebrik, Trump’tan takdir! Bakan Ersoy sanatçılara teşekkür etti…

Flüt, keman ve arptan oluşan CSO Trio, liderlerin karşılanması sırasında Jules Massenet'in Méditation, Camille Saint-Saëns'ın Le Cygne ve Johann Sebastian Bach'ın Adagio eserlerinin yanı sıra geleneksel Sarı Gelin türküsünü seslendirdi.

Liderler yemeğinde sahne alan CSO Cello Yıldızları, Kâtibim, Şehnaz Longa ve Nihavent Longa gibi Türk müziğinin seçkin eserlerinin yanı sıra dünya klasiklerinden oluşan geniş repertuvarıyla programa eşlik etti.

Yemek programının kapanışında sahne alan Samida Grubu, Türkçe, Romanca, Yunanca, İngilizce ve Arnavutça seslendirdiği eserlerle çok kültürlü bir atmosfer oluştururken Dış Bahçe Resepsiyonu'nda Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Tatar Pınarı, Bahçesaray Kaytarması ve Kültiginin Narası gibi eserlerle Türk dünyasının ortak müzik mirasını uluslararası konuklarla buluşturdu.

ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE TÜRK MUSİKİSİNİN SEÇKİN ESERLERİ SESLENDİRİLDİ

Çankaya Köşkü'nde Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün kadın sanatçılarından oluşan ney, kanun ve klasik kemençe triosu sahne aldı.

Programda "Tûtî-i Mûcize-gûyem Ne Desem Lâf Değil", "Rüzgâr Uyumuş Ay Dalıyor Her Taraf Issız", "Fikrimin İnce Gülü", "Üsküdar'a Gider İken", "Sazkâr Peşrev", "Rast Medhal" ve "Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü" gibi Türk musikisinin seçkin eserleri icra edildi.