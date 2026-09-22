Dünya Temizlik Günü’nde ‘Sıfır atık’ seferberliği

Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve küresel iklim krizine karşı toplumsal farkındalığı tabana yaymak amacıyla her yıl dünya genelinde kutlanan 20 Eylül Dünya Temizlik Günü, Türkiye'de STK'lar, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin geniş katılımıyla toplumsal kenetlenmeye vesile oldu. Dünyada zamanla çığ gibi büyüyen temizlik hareketi, Türkiye'de de dev bir sosyal seferberlik projesine dönüştü. Anadolu'nun dört bir yanında mesire alanlarından sahillere, gölet kenarlarından okul bahçelerine kadar eş zamanlı yürütülen temizlik çalışmaları, milletimizin doğaya ve ortak geleceğe sahip çıkma kararlılığını bizlere bir kez daha gösterdi.

ÇÖP TOPLAMAK YETMEZ, KİRLETMEMEK GEREKİR

Türkiye'nin dört bir tarafında yüzlerce kilo atık toplayan gönüllüler, 'atıksız bir dünya mümkün' anlayışını gerçeğe dönüştürdü. Ormanlık alanlarda ve plajlarda çevre temizliği yapan gönüllüler, yerlere atılan sigara izmaritlerini de tek tek topladılar. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği temizlik seferberliğinde her yaştan vatandaş el ele vererek Türkiye'de büyük bir çevre hareketinin gücünü de ortaya koydu. 'Çöpü toplamak yetmez, kirletmemek gerekir' sloganıyla çevre ittifakı oluşturan gönüllüler, temizliğin yalnızca bir günlük bir kampanya olmadığını, doğayı korumanın kalıcı bir yaşam kültürü haline gelmesi gerektiğini herkese bir kez daha hatırlattılar.

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında, Manavgat Ulualan Sahili'nde kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliği Vali Hulusi Şahin ve eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ve STK temsilcileri, aktivistler, çevre gönüllüleri ve öğrenciler katıldı. Kumsalda bir araya gelen gönüllü grup atılan çöpleri poşetlere topladı. Türkiye'nin en güzel plajlarında birini pırıl pırıl yaptı.

SİGARA İZMARİTİ İLE PLAJLARI KİRLETMEYİN

Gerçekleştirilen temizlik çalışmasında kıyılarda özellikle sigara izmaritlerinin çevre ve deniz yaşamını tehdit ettiğine dikkat çeken Vali Şahin, "İzmarit o kadar çok ki ilk dalga bunları alıyor, denize götürüyor. Denizde şişiyorlar, patlıyorlar ve deniz yaşamını da tehdit ediyorlar. O yüzden özellikle bu zehirli atıklara çok dikkat etmemiz lazım." diye konuştu. Sigara kullanan vatandaşlara da çağrıda bulunan Vali Şahin, "Plajlarımızı, kumsallarımızı kirletmeyin. İzmaritlerinizi toplayıp götürün. Çevrenin, insanların, başka canlıların sağlığına ve deniz yaşamına saygı gösterin." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör