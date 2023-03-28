Köksal Engür son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'de birçok sinema, dizi ve tiyatro projesinde rol alan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı İsmail Köksal Engür 77 yaşında, böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle 77 yaşında hayata veda etmişti.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde yaşamını yitirdi. Engür için öğle vakti Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, usta oyuncunun ailesi ile birlikte oyuncu Ayten Uncuoğlu, Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Rıza Kocaoğlu, Yiğit Özşener, Kubilay Karslıoğlu'nun da aralarında olduğu sanat ve müzik camiasından çok sayıda sanatçı dostu katıldı. Taziyeleri Engür'ün eşi ve kızı kabul etti. Köksal Engür'ün cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"KONSANTRASYONUYLA BİZE ÖRNEK OLAN BİR İNSANDI, MESLEK BÜYÜĞÜMÜZDÜ"

Oyuncu Ayten Uncuoğlu gözyaşları içerisinde Engür'ün vefatıyla ile ilgili görüşlerini paylaştı. Uncuoğlu, "Ortaokul ikinci sınıftan itibaren arkadaşımdı. Radyo, televizyon, sinema ve tiyatroda hiç ayrılmadık, hep beraberdik" dedi.

Leyla ile Mecnun adlı dizide rol arkadaşı olan Cengiz Bozkurt ise "Türkiye çok önemli bir oyuncusunu ve sanatçısını kaybetti. Onunla çalışmak gerçekten büyük ayrıcalıktı. Hem disipliniyle hem sahnelerdeki konsantrasyonuyla bize örnek olan bir insandı, meslek büyüğümüzdü. Bir hastalık geçirdi, iyileştirmek için çok uğraştık ama başarılı olamadık. Son görevimizi yapmak için sevenleri burada. Türkiye'ye mal olmuş önemli bir sanatçıyı, oyuncuyu kaybettik maalesef. Hepimizin başı sağolsun ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

"27 MART DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ'NDE KAYBETMİŞ OLMAK ÇOK TUHAF GELİYOR"

Tiyatroya Köksal Engür sayesinde başladığını söyleyen Kubilay Karslıoğlu, "Tiyatro okumaya teşvik eden, hayatımı yönlendiren kişiyi 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde kaybetmiş olmak, çok tuhaf geliyor bana. Köksal abi benim için çok önemliydi. Tiyatroyu neredeyse ondan öğrendim." Dedi.

Köksal Engür

Köksal Engür, 1946'da Kars'ta dünyaya geldi. Sanatçı, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu "Çocuk Saati" programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe başladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü 1969'da tamamlayan sanatçı, TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini attı. Başarılı sanatçı, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi özel tiyatrolar ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi yapımlarında rol aldı.

Tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerde de oynayan sanatçı, "SüngerBob KareŞort" çizgi dizisinde Squitward'u seslendirdi. Afife Tiyatro Ödülleri'nde 1999'da "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu", 2002'de ise "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" seçilen sanatçı, 2005'te 16. Ankara Film Festivali'nde "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Engür, Hollywood yıldızları Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams'ın yanı sıra Susam Sokağı'ndaki "Büdü" karakteriyle Red Kit çizgi filminde "Red Kit"i seslendirdi.

Kariyeri boyunca 50'nin üzerinde dizi ve filmde rol alan Engür, "Leyla ile Mecnun" dizisindeki "Aksakallı Dede" rolüyle izleyenlerin hafızasına kazındı.