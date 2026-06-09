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Giriş Tarihi: 9.06.2026

‘Dünya ve insanlık için önemli bir festival’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘Dünya ve insanlık için önemli bir festival’
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Sıfır Atık Festivali'nin finalinde sahne alan Buray, "Bu festival sadece Türkiye için değil, dünya ve insanlık için son derece değerli bir festival. Burada yetişkinler kadar çocukların da olması geleceğimiz adına çok önemli bir detay.

Özellikle çocuklara sıfır atık bilincini benimseten bu festivalde sahne aldığım için mutluyum' dedi. Etkinliğin kapanışında sahne alan ünlü rapçi Ceza, binlerce kişiyi şarkılarıyla coşturdu. Ceza, 'Böyle anlamlı bir organizasyonda sahne aldığım için çok mutluyum, çok heyecanlıyım' dedi.

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#SIFIR ATIK FESTİVALİ

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