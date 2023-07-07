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Giriş Tarihi: 8.7.2023

Dünya yanıyor Göynük donuyor

Ülkemiz ve dünyanın birçok ülkesinde hava sıcaklıkları 50 dereceye kadar çıkarken Bolu’nun Göynük ilçesine yağan şiddetli dolu, görenleri şaşkına çevirdi. Göynük’ün bazı köy yolları ve çevresi yağan dolu yüzünden kış aylarını anımsattı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Dünya yanıyor Göynük donuyor
İlginç doğa olayı Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Yukarıkınık Yaylası ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi arasında meydana geldi. Kısa sürede etkili olan şiddetli dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri bembeyaz oldu. Ulaşımında etkilendiği dolu yağışı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. Vatandaşlar, "Dünyada binlerce insan aşırı sıcaktan etkilenirken, biz burada resmen kışı yaşadık. Her yer beyaza büründü. Tarım arazilerinde hasar tespiti yapılmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Yaylalarda yaşayan vatandaşlar nisan ayında da böylesine etkili bir dolu yağışının yaşandığını ancak ülkemizin bazı şehirlerinden hava sıcaklıklarının 50 dereceye kadar çıkmasına karşın, böylesine şiddetli bir dolu yağışının kendilerini şaşırttığını söyledi.

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Dünya yanıyor Göynük donuyor
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