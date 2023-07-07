Dünya yanıyor Göynük donuyor

İlginç doğa olayı Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Yukarıkınık Yaylası ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi arasında meydana geldi. Kısa sürede etkili olan şiddetli dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri bembeyaz oldu. Ulaşımında etkilendiği dolu yağışı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. Vatandaşlar, "Dünyada binlerce insan aşırı sıcaktan etkilenirken, biz burada resmen kışı yaşadık. Her yer beyaza büründü. Tarım arazilerinde hasar tespiti yapılmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Yaylalarda yaşayan vatandaşlar nisan ayında da böylesine etkili bir dolu yağışının yaşandığını ancak ülkemizin bazı şehirlerinden hava sıcaklıklarının 50 dereceye kadar çıkmasına karşın, böylesine şiddetli bir dolu yağışının kendilerini şaşırttığını söyledi.