Dünyada rekor sıcaklıklar

ÇinMeteoroloji Müdürlüğü, Pekin, Vuhan ve Zhengzhou kentlerinde hafta başında mart ayı normallerinin 10 derece üstünde sıcaklıklar kaydedildiğini duyurdu. Güney yarım kürede bulunan ve sonbahar mevsimini yaşayan Arjantin'de rekor sıcaklıklar kaydedildi. Arjantin'de, 2 Mart'ta Nueve de Julio kentinde 40 derece, El Palomar kentinde ise 39.5 derece sıcaklık kaydedildiği ve bunun yeni bir rekor olduğu belirtildi. İngiltere Meteoroloji Kurumu (MET), 2023'ün en sıcak yıllardan biri olacağını öngörmüştü. Yetkililer, 1900'lere kıyasla 1.08 ila 1.32 derece daha sıcak olacağını ifade etmişti. DHA