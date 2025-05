Dünyanın demiryolu rotası İstanbul

Uluslararası iki turistik tren bir kez daha İstanbul'a geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi MAV'ın Paris-İstanbul arasında işlettiği turistik trenin ve Simplon Orient Ekspresi'nin rotasını bir kez daha İstanbul'a çevirdiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan trenin İsviçre, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergâhını takip ederek Türkiye'ye geleceğini kaydetti.

Uraloğlu, trenin Kapıkule-İstanbul parkuru arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletileceğini belirterek, Paris-İstanbul arasında sefer yapan turistik trenin bugün İstanbul Sirkeci Garı'na ulaşacağını ifade etti. Uraloğlu, "Şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini deneyimleyecek olan turistlerin dönüş yolculuğu 19 Mayıs'ta başlayacak" dedi. Söz konusu trenin geçen yıl 10 Mayıs ve 20 Ekim tarihlerinde İstanbul'a geldiğini anımsatan Uraloğlu, 14 vagondan oluşan trenin bu yıl ilk seferini 60 yolcu ile gerçekleştireceğini ifade etti. Uraloğlu, 29 Mayıs tarihinde ise Paris-İstanbul treninin bir kez daha Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Simplon Orient Ekspresi'nin 2024 yılında 5 Haziran ve 28 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye geldiğini anımsatarak geçen yıl 148 yolcunun seyahat ettiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, bu yılın ilk seferinde de 16 vagonlu trenin Paris-İstanbul yönünde 67 yolcusu, İstanbul-Paris yönünde ise 37 yolcusu bulunduğunu belirterek, "Avrupa'nın birçok ülkesini kapsayan güzergâhın en güzel destinasyonlarından biri de İstanbul. Fransa-Almanya-Avusturya-Macaristan- Romanya-Bulgaristan-Türkiye güzergâhında işletilen Simplon Orient Ekspresi bu yıl 4 Haziran'da İstanbul'a ulaşacak. Dönüş yolculuğu ise 6 Haziran'da başlayacak" dedi.

TARİHE YOLCULUK

Orient Ekspresi'nin ilk yolcuları arasında The Times Gazetesi muhabiri, romancı ve seyyah Edmond About da vardı. Edmond About bu gezi ile ilgili hatıralarını 1884 yılında "De Ponteise a Stamboul" isimli kitabında yayınladı. Orient Ekspres bunun haricinde birçok kitap ve filme de konu oldu. En bilineni Agatha Christie'nin 1934'te Pera Palace Hotel'de yazdığı "Doğu Ekspresi'nde Cinayet"in yanı sıra, Amerikalı oyun yazarı John Dos Passos'un Orient Express isimli kitabı, Amerikalı romancı Graham Greene'nin Stamboul Train isimli romanıydı. Ayrıca Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" kitabı aynı adla ABD sinemalarında seyircilerin beğenisine sunuldu.