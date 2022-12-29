Dünyanın En Büyük Çölü Hangisi? Dünyanın En Büyük Soğuk ve Sıcak Çölleri Sıralaması

Dünyada çok sayıda çöl bölgesi bulunur. Özellikle küresel ısınmanın artış göstermesi, çölleşme oranını da arttıracaktır. Bir bölgenin çöl olabilmesinde, o bölgenin 250 milimetreden az yağış alması gerekir. Toprak yüzeyinin üçte birinin kurak ya da yarı kurak olduğu varsayılan çöl bölgelerinde bitki yetiştiriciliği de mümkün değildir. Bu durumda çöl bölgeleri yaşamın son derece zor olduğu yerlerden birisidir. Çöl bölgeleri denildiğinde akla sadece kum çölleri gelmemelidir. Buzul alanların da çöl bölgesi olabildiği dikkate alınmıştır. Bu durumda karşımıza soğuk ve sıcak çöller çıkacaktır. Dünyanın en büyük çölü hangisi sorusunun yanı sıra, dünyanın en büyük soğuk ve sıcak çöllerinin neler olduğu ve bunların sıralaması araştırılmıştır. İşte merak edilenler...

Dünyanın En Büyük Çölü Hangisi?

Dünyanın en büyük çölü hangisi sorusuna cevap arayan kişiler, bu konu hakkında internetten yararlanmıştır. Burada karşımıza dünyanın en büyük sıcak ve soğuk çölleri nerede sorusu çıkacaktır. Dünyanın en büyük sıcak çölü, Afrika'nın kuzeyinde yer alan Sahra Çölü, diğer adıyla Büyük Sahra'dır. Afrika'nın kuzeyinde, kıtanın ortası ile kuzeyini ayıran 9.000.000 km² olan bu çöl, oldukça büyüktür. Dünyanın en büyük soğuk çölü Antarktika mı sorusu bu sefer kafamızda soru işareti bırakacaktır. Antarktika dünyadaki en büyük çöl olarak sıralamanın başında yer alır. 13,8 kilometre alana sahip olan bu soğuk çöl buzul bölgelerde bulunur.

Dünyanın En Büyük Çölleri Sıralaması

Dünyanın belirli bölgelerinde soğuk ve sıcak çöller bulunur. Bu çöllerin kapladığı alana bağlı olarak en büyük ve en küçük çöl bölgeleri karşımıza çıkacaktır. Dünya üzerinde çok fazla çöl bulunmakla beraber bu çöllerin büyüklükleri değişiklik göstermiştir. Dünyanın en büyük çölleri sıralaması ise şu şekildedir;

Antarktika Çölü 14.500.000 kilometrekare

Sahara Çölü 7800000 kilometrekare

Grönland 2166086 kilometrekare

Libya Çölü 1 milyon 770 bin kilometrekare

Avustralya Büyük Çölü 1520000 bin kilometrekare

Gobi Çölü 1500000 kilometrekare

Kalahari Çölü 750000 kilometre

Rubülhalli Çölü; 700 bin kilometrede

Patagonta Çölü 670000 kilometrekare

Simpson Çölü 584000 kilometrekare

Taklamakan Çölü 400000 kilometrekare

Suriye Çölü 330 bin kilometrekare

Büyük Victoria Çölü 320000 kilometrekare

Sonora Çölü 311 bin kilometre