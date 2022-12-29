Dünyanın En Büyük Okyanusu Hangisi? Dünyadaki En Büyük Okyanus Sıralaması ve Derinliği

Dünyanın en büyük okyanusu, dünya haritasını karşınıza aldığınızda dahi tespit edebileceğiniz bir oluşumdur. Dünyadaki en büyük okyanus hangisi araştırması genel kültür bilginizin yanı sıra coğrafya bilginizin artmasına da katkı sağlayacaktır. En Büyük okyanus ne kadar derin sorusunun cevabı da aynı şekilde kültür birikiminizi artıracaktır. Yazımızda konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm hususları öğreneceksiniz. En büyük okyanus sıralaması yazımızın devamında.

Dünyanın En Büyük Okyanusu

Dünyanın en büyük okyanusu adından da anlaşılacağı üzere Büyük Okyanus'tur. Söz konusu okyanusun diğer ismi de Pasifik Okyanusu'dur. Büyük Okyanus Amerika Kıtası ile Asya Kıtası arasında kalan bölümdür. Bu okyanusa Pasifik ismini Potekizli ünlü denizci Magellan vermiştir. Büyük Okyanus'un güney kısmında ise Antarktika Kıtası bulunur.

Büyük Okyanus ile ilgili merak edilenlerden biri de bu okyanusun derinliğidir. Söz konusu okyanusun en derin bölümü 11.022 m'dir. Okyanusun dünya üzerinde kapladığı alan ise 165.200.000 km²'dir. Büyük Okyanus'un ortalama derinliği de 4.280 m'dir.

Büyük Okyanus'un dünyadaki birçok ülke ile sınırı vardır. Rusya, Japonya, Çin, Filipinler, Endonezya ve Malezya gibi ülkeler Büyük Okyanus'a kıyısı olan ülkelerden bazılarıdır. Söz konusu devletler içinde ada ülkelerinden kara devletlerine kadar birçok ülke bulunur.

En Büyük Okyanus Sıralaması

Dünyada 5 tane okyanus vardır. Bu okyanuslar çeşitli denizlerin birleşmesi ile ortaya çıkmıştır. Söz konusu okyanusların yüzölçümü açısından büyükten küçüğe sıralanması aşağıdaki gibidir.

Büyük (Pasifik) Okyanusu

Atlas (Atlantik) Okyanusu

Hint Okyanusu

Güney (Antarktika) Okyanusu

Kuzey (Arktik) Okyanusu

Okyanuslar, dünyanın büyük bir kısmı sulardan oluşmuştur prensibinden hareketle ortaya çıkmıştır. Bu okyanuslar dünyada yaşamın devamı için de çok özel bir konuma sahiptir.