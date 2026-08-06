Dünyanın en büyük üçüncü vinç gemisi İstanbul Boğazından sorunsuz geçti

Bahamalar bayraklı "Saipem 7000" isimli vinç ve boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı geçişini gerçekleştirdi. Boğaz köprülerinin altından geçebilmek için balast tanklarını suyla doldurarak alçalan ve vinç kulelerini yatıran 197,95 metre uzunluğundaki dev gemi, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde boğaz geçişini tamamladı.

KÖPRÜ GEÇİŞİ İÇİN YÜKSEKLİK 135 METREDEN 57 METREYE DÜŞÜRÜLDÜ

135 metre yüksekliğe sahip olan platform, köprülerin altından geçiş yapabilmek amacıyla kulelerini yatırarak yüksekliğini 57 metreye düşürdü. Tek seferde 14 bin ton yük kaldırma kapasitesine sahip ikiz vinç sistemi bulunan gemi, 87 metre genişliğiyle dikkat çekiyor.

MAVİ AKIM PROJESİ'NDE 2 BİN 500 METRE DERİNLİĞE BORU HATTI DÖŞEYEREK REKOR KIRMIŞTI

Geçmişte Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz taşıyan Mavi Akım Projesi kapsamında Karadeniz'de görev yapan Saipem 7000, 2 bin 150 metre derinlikte boru hattı döşeyerek rekor kırmıştı. 2 bin metreden derin sularda boru döşeme kabiliyeti bulunan ve 725 kişiye kadar personel barındırma kapasitesine sahip olan gemi, uluslararası denizcilik faaliyetlerini sürdürüyor. Romanya'dan gelen dünyanın en büyük üçüncü vinç gemisi "Saipem 7000", İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparken gemiye geçişi sırasında Kıyı Emniyeti ekipleri eşlik etti.