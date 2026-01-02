Dünyanın en eski kilisesi Türkiye’de! Tam bin 700 yıldır ayakta olan Aya Eleni dünyaya tanıtılacak

Kilise hakkında bilgi veren Selçuklu Belediyesi Sille Müzeler Biriminden Rehber Uzman Sanat Tarihçi Hasan Hüseyin Özdeniz, "327 yılından 1923 yılına kadar kilise faaliyetlerini yürütüyor. Hiçbir şekilde bu kilise faaliyetlerine ara vermiyor. Sadece Birinci Dünya Savaşı sırasında kısa mola yaşanıyor. Kilisenin 2009'da başlayan restorasyonu 2012'de bitti. O yıldan beri burası müze olarak faaliyetlerini yürütüyor. Ziyaretçilere rehberlik konusunda yardımcı oluyoruz. Çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. İlerleyen süreçlerde daha fazla yabancı turist karşılamaya başlayacağız. Şu anda ziyaretçi sayılarımız da azımsanmayacak kadar fazla. Bir senede yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi Aya Eleni Kilisesinde misafir ettik. Sayı gün geçtikçe de artıyor" diye konuştu.