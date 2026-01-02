Dünyanın en eski kilisesi Türkiye’de! Tam bin 700 yıldır ayakta olan Aya Eleni dünyaya tanıtılacak

Konya'da, 5 bin yıllık tarihe sahip Sille Mahallesi'ndeki Aya Eleni Kilisesi, dünyanın ayakta duran en eski kilisesi olarak biliniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kilisenin dünyaya tanıtımı için çalışmalar yürütüyor.
Kilise hakkında bilgi veren Selçuklu Belediyesi Sille Müzeler Biriminden Rehber Uzman Sanat Tarihçi Hasan Hüseyin Özdeniz, "327 yılından 1923 yılına kadar kilise faaliyetlerini yürütüyor. Hiçbir şekilde bu kilise faaliyetlerine ara vermiyor. Sadece Birinci Dünya Savaşı sırasında kısa mola yaşanıyor. Kilisenin 2009'da başlayan restorasyonu 2012'de bitti. O yıldan beri burası müze olarak faaliyetlerini yürütüyor. Ziyaretçilere rehberlik konusunda yardımcı oluyoruz. Çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. İlerleyen süreçlerde daha fazla yabancı turist karşılamaya başlayacağız. Şu anda ziyaretçi sayılarımız da azımsanmayacak kadar fazla. Bir senede yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi Aya Eleni Kilisesinde misafir ettik. Sayı gün geçtikçe de artıyor" diye konuştu.
CEPHELERE GÖNDERİLİYORDU
Özdeniz, Birinci Dünya Savaşı'nda Aya Eleni Kilisesi'nin Türkiye'nin ilk ortopedi hastanesi olarak faaliyete girdiğini anlatarak, burada ahşaptan kol ve bacaklar üretilip cephelere nakledildiğini söyledi. Özdeniz, "Eğer kişiler çok ağır hastaysa buraya getirilip tedavileri yapılıyordu" dedi.