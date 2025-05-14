Dünyanın en güzel, en özel gelini

Doğuştan zihinsel engeli olan Gamze Kıbrıs'ın en büyük hayali, gelinlik giyip, düğününün olmasıydı. Bu hayali Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar gerçekleştirdi. Gamze, bugün kuaföre gitti, ardından da gelinliğini giydi. Sembolik damatlık görevini ise Kocaçınar'a ait iş yerinde çalışan 23 yaşındaki Diyar Onar üstlendi. Dernek bahçesinde ise dillere destan bir düğün organizasyonu yapıldı. Orkestranın olduğu düğünde, çalan müzik eşliğinde gelin ve damat sahneye çıktı ve ilk danslarını yaptı.

Daha sonra da takı törenine geçildi. Burada düğüne gelenler Gamze'ye hediyelerini takdim etti. Ardından da çalan müzik eşliğinde dans edildi. Gamze Kıbrıs, hayalinin gerçekleştiğini için çok mutlu olduğunu belirterek, teşekkür etti. Düğüne AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanvekili Ruhan Erciyas Durukan ve yönetim kurulu, Zabıta Müdürü Kenan Erez, TSD Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar, ile çok sayıda kişi, katıldı.