Dünyanın en iyi korunan ahşap camileri Türkiye’de

40 il ve 284 ilçede yer alan ahşap camilerle ilgili hazırlanan kitap, bu alanda yapılmış en kapsamlı araştırma olarak kayıtlara geçti. Kitapta dünyada en fazla ahşap camiye sahip olan Türkiye'de 360'ın üzerinde tamamı ahşap, ahşap tavana sahip ya da ahşap direkli cami olduğu ortaya koyulurken hepsi fotoğraflarla kayıt altına alındı.