Dünyanın en iyi korunan ahşap camileri Türkiye’de

SABAH, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çalışması ile dünyanın en iyi korunan ahşap camilerinin bir araya getirildiği "Gelenekten Geleceğe-Ahşap Camiler" isimli kitaba ulaştı.
40 il ve 284 ilçede yer alan ahşap camilerle ilgili hazırlanan kitap, bu alanda yapılmış en kapsamlı araştırma olarak kayıtlara geçti. Kitapta dünyada en fazla ahşap camiye sahip olan Türkiye'de 360'ın üzerinde tamamı ahşap, ahşap tavana sahip ya da ahşap direkli cami olduğu ortaya koyulurken hepsi fotoğraflarla kayıt altına alındı.
UNESCO'NUN YAKIN TAKİBİNDE
Çalışmada yer alan bilgilere göre, ahşap camilere Balkanlar ve Türkistan dışındaki Müslüman ülkelerde nadiren rastlanıyor. Kitapta 360'ın üzerinde cami kendine yer bulurken, toplam sayının 500'ü aşabileceği belirtiliyor. Bu konuda dünya lideri konumundaki Türkiye'nin birikimi UNESCO tarafından da yakından takip ediliyor.
Kastamonu Mahmutbey Camii, Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Samsun Çarşamba Göğceli Camii başta olmak üzere 10'a yakın cami UNESCO tarafından defalarca incelendi.
ZARİF SÜSLEMELİLER EGE'DE
Türkiye'nin en eski ahşap camileri Afyon, Eskişehir ve Konya'da yer alıyor. Eskişehir Sivrihisar Ulu Camii 1231-32 yılından bugüne kalan en eski ahşap cami olarak kayıtlara geçmiş durumda.
Onu, Afyon Ulu Camii (1272-1277) ve Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camileri (1299) takip ediyor. Türkiye'nin en fazla ahşap camiye sahip ili Konya'da 85 ahşap cami yer alıyor. Onu Trabzon, Samsun ve Ankara'da takip ediyor. Görsel zenginliği ve renk çeşitliliği dikkate alındığında Türkiye'nin en süslü camileri ise Denizli, Manisa, Konya ve Artvin'de toplanmış görünüyor.
Denizli'deki Boğaziçi Baklan, Belenardıç, Yazır ve Serbanşah camileri en renkli camiler olarak dikkat çekiyor. Artvin'deki Borçka Maral Köyü İremit, Manisa Emir Hıdırbey, Sivas Altınyayla, Konya Bozkır Asarlık ve Doğanhisar Ulu Camileri de görenleri hayrete düşürecek renk ahengini bünyesinde barındırıyor.
KORUMA ALTINDA
Öte yandan, bilinçsiz müdahaleler, depremler ve yangınlar sebebiyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan en iyi ahşap camilerin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek koruma altına alındı. Türkiye'nin en iyi 100 ahşap camisi de Müdürlük tarafından son 20 yılda restore edilerek ibadete açıldı. 100'e yakın cami ise restorasyon listesinde öncelikli listeye alındı.
UNESCO takibinde olan Türkiye'nin en özel ahşap camilerinden bazıları:
1-Eskişehir Sivrihisar Ulu Camii
2-Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii
3-Kastamonu Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii
4-Afyon Ulu Camii
5-Samsun Çarşamba Göğceli Camii
6-Sivas Altınyayla Camii
7-Ankara Aslanhane Camii
8-Denizli Boğaziçi Baklan Camii
9-Konya Bozkır Asarlık (Hisarlık) Camii
10-Trabzon Dernekpazarı Kondu Camii
11-Kütahya Şaphane Koca Seyfullah Camii
12-Manisa Soma Emir Hıdırbey Camii
13-Sivas Ulaş Acıyurt Camii
14-Trabzon Arsin Güneyce Köyü Camii
15-Artvin Borçka Maral Köyü İremit Camii