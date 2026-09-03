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Giriş Tarihi: 3.09.2026

Dünyanın en kibar turistleri Japonlar

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Dünyanın en kibar turistleri Japonlar
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Yapılan bir araştırmada, en kibar turistleri ve en büyük bahşiş verenleri ve en tutkulu yemek meraklılarını ortaya çıkardı. Safaribookings.com tarafından yapılan ankette Japon gezginler dünyanın en kibar turistleri olarak seçildi. Norveç ve İsviçre onları takip ediyor. En çok harcama yapanlar söz konusu olduğunda ise Amerikalılar, Alman ve Kanadalılar ilk üçte yer aldı. Japonların en nazik ve kibar turist olmaları boşuna değil. Zira Japon kültüründe başkalarına saygı göstermek ve çevreyi rahatsız etmemek en temel kurallardan biri. Bu durum, onların dünya genelinde en kibar ve saygılı turistler olarak tanınmasını sağlıyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Dünyanın en kibar turistleri Japonlar
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