Dünyanın en kötü 100 yemeği arasına girmişti! Rizelilerden lahana çorbası tepkisi





"BU SIRAYI VERENLERİN LAHANA YEDİĞİ YOK"

Yapılan sırada kara lahananın tadına bakmış birinin olmadığını düşünen Mehmet Terzi, "Bu sırayı verenlerin lahana yediği yok. Bence onlar hiç lahanayı da görmediler. Sadece uzaktan estirdiler. Böcekleri yiyorlar iyi oluyor. Uzak Doğu'da böcek yemek serbest. Mesela salyangozu ben gördüğüm zaman midem bulanıyor. O yemeğe iyi diyen lahanaya laf etti. Onlar saçmaladı. Onların mutfak lezzeti yok. Onlar ne mutfak gördü, ne doğru dürüst yemek yemişler. Onların yedikleri salyangoz, solucan yiyor. Onlar bunları yer başka yedikleri bir şey yok. Hele mısır ekmeği ile çok güzel oluyor. Ben onu ne Adana kebabına değişirim. Bizim lahana çorbamız değişilmez. Dedelerden gelen bir yemektir" ifadelerini kullandı.