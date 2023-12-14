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Haberler Yaşam Dünyanın en kötü 100 yemeği belli oldu! Listeye Türkiye'den de 2 yemek girdi
Giriş Tarihi: 14.12.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 11:53

Dünyanın en kötü 100 yemeği belli oldu! Listeye Türkiye'den de 2 yemek girdi

İnsanoğlunun en temel ihtiyacı olan beslenme, coğrafyadan coğrafyaya, kültürden kültüre değişiklikler gösteriyor. Her bölgenin kendine özgü tatları, kendine özgü yemekleri mevcut. Ancak bu tatlar farklı kültürler tarafından bazen benimsenmiyor. Peki dünyanın en kötü yemekleri hangileri? Binlerce kişinin katılımıyla oluşturulan listeye Türkiye'den de 2 yemek dahil oldu. İşte dünyanın en kötü yemekleri...

Dünyanın en kötü 100 yemeği belli oldu! Listeye Türkiye’den de 2 yemek girdi

Dünyanın en kötü yemekleri belli oldu. Listeye Türkiye'den de 2 yemek girdi. Peki dünyanın en beğenilmeyen lezzetleri hangileri? İşte o liste...

Dünyanın en kötü 100 yemeği belli oldu! Listeye Türkiye’den de 2 yemek girdi

100- Yaksik

Yaksik veya yakbap, yapışkan pirinci buharda pişirip kestane, hünnap ve çam fıstığı ile karıştırılarak yapılan tatlı bir Kore yemeğidir.

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Dünyanın en kötü 100 yemeği belli oldu! Listeye Türkiye’den de 2 yemek girdi

99- Millionbøf

Millionbøf, genellikle patates, makarna veya pilavla servis edilen bir Danimarka sığır eti yemeğidir.

Dünyanın en kötü 100 yemeği belli oldu! Listeye Türkiye’den de 2 yemek girdi

98-Maidanosalata
Maidanosalata, ıslatılmış ekmeğin ezilmiş maydanozla buluştuğu bir Yunanistan yemeği

Dünyanın en kötü 100 yemeği belli oldu! Listeye Türkiye’den de 2 yemek girdi

97-Pincho ensaladilla rusa

Bask Bölgesi'nden gelen geleneksel bir İspanyol mezesi veya bar atıştırmalıktır.

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