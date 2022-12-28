Dünyanın En Soğuk Yeri Neresi? Dünyanın En Soğuk Kıtası, Ülkesi ve Şehri Hangisi?

Dünyanın en soğuk yeri neresi sorusu araştırılırken araştırdığınız konunun coğrafya bilginize de katkı sağladığını göreceksiniz. Dünyanın en soğuk kıtası hangisi sorusunun cevabı kuşkusuz dünya haritasının kuzey bölümüdür. Dünyanın en soğuk şehri hangi ülkede konusu ile ilgili günümüzde birçok araştırma makalesi bulabilirsiniz. Dünyanın en soğuk yeri kaç derece sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Dünyanın En Soğuk Yeri Neresi?

Dünya üzerinde en soğuk bölüm kuzey yarım küredeki ülke ve şehirlerdir. Örnek vermek gerekirse İsveç'in ve Norveç'in kuzeyinde yer alan şehirler oldukça soğuktur. İsveç'in Östersun şehri "kış şehri" olarak da isimlendirilir. Birçok kez kış olimpiyatlarına da ev sahipliği yapan bu şehir, kış sporları için çok uygundur. Aynı durum Finlandiya'nın Oulu ve Kanada'nın Edmonton şehirleri için de geçerlidir.

Kuzey şehirlerinde havanın ne kadar soğuduğu ile ilgili bugüne kadar istatistikî birçok çalışma yapılmıştır. Her yıl Hong Kong'da bulunan Dünya Metoroloji Birliği'nin gözlemevinde dünyanın en soğuk yeri ve burada ölçülen en düşük hava sıcaklığı ölçülür. Söz konusu birim, 30 yılı aşkın süredir en soğuk coğrafyalardaki sıcaklık değerlerini ölçerek bunları çeşitli kaynaklar aracılığı ile yayınlar.

Dünyanın En Soğuk Yeri Kaç Derece?

Kanada'nın kuzeyinde bulunan Yellowknife şehri dünyanın en soğuk şehirlerinden biridir. Sıcaklığın -40 derecenin altına düştüğü bu şehirde bir ailenin ısınmaya harcadığı yıllık bedel 5 bin doların üzerindedir. Şehirde uygulanan yerleşim yönergesine göre binaların dış duvarlarının en az 30 cm yalıtım malzemesi ile kaplanması zorunludur. Bu şehirde görev alan itfaiyeciler, yangın söndürme araçlarındaki suyun donmasından dahi şikayetçidir. Bu durum yangına müdahalede büyük zafiyet yaratmaktadır. Ayrıca şehirdeki okulların teneffüsleri dahi okul koridorlarında yapılır.

Dünyanın En Soğuk Şehri Hangi Ülkede?

Rusya'nın kuzeyinde bulunan Oymyakon kasabası dünyanın en soğuk noktalarından biridir. Kuzey kutbuna en yakın yerleşim yerlerinden biri olan bu kasabada yaklaşık 500 kişi yaşar. Kasabada ölçülen en düşük sıcaklık -72 derecedir. Bu kasabaya fotoğraf çekimi için giden Yeni Zelendalı fotoğrafçı Amos Chapple, bölgedeki soğuk havayı şu şekilde tarif etmiştir: "soğuk adeta bacaklarımı ele geçirmişti. Ayrıca ağzımda bulunan tükürük donarak iğne gibi ağzımın içine batıyordu."

Moğolistan ve Yakutistan bölgelerinde de zaman zaman sıcaklık -60 derecenin altına düşer. Sıcaklığın bu denli düşük olduğu bu coğrafyalarda düşük sıcaklık nedeniyle uçakların inemediği bölgeler dahi vardır. Bu nedenle soğuk iklimin hâkim olduğu bölgelerde nüfus da çok düşüktür.