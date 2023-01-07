Dünyanın en uzun insanı dünyanın en büyük peribacasını gezdi

Merkeze bağlı Uçhisar beldesindeki etkinliğe katılan Sultan Kösen, Peribacaları'na olan hayranlığını gizleyemedi. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'nün de katıldığı etkinlik Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat'ın yaptığı konuşma ile başladı. Etkinlik çerçevesinde Sultan Kösen Uçhisar kalesinde ortaokul öğrencileri ile bir araya gelerek öğrenciler ile İngilizce sohbet etti ve İngilizce kitap okudu. Kapadokya bölgesine hayran olduğunu belirten Sultan Kösen: "İlk kez Kapadokya'ya geliyorum. Kapadokya'yı sürekli gelip görmek istiyordum. Bu güne nasip oldu. Kapadokya'yı çok seviyorum. Özellikle Mardin'e benzetiyorum. Bu peribacaları, mağaraları çok güzel. Fırsat buldukça gezmek istiyorum" dedi.

Hiç okula gitmediğini söyleyen Kösen ifadelerine şöyle devam etti: "Okumak çok güzel bir şey. Herkes okusun, çalışsın, başarılı olsun"

"BURADA BENDEN DAHA UZUN BİR ŞEY VAR"

Dünya'nın en büyük peribacası niteliğinde olan Uçhisar kalesini gösteren Kösen: "Burada benden daha uzun bir şey var " dedi. Etkinlik, tanıtım, çocukların ve çevredeki vatandaşların Sultan Kösen'le fotoğraf çekiminin akabininde Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'nün, Sultan Kösen'e günün anısına peribacası resmi hediye etmesiyle son buldu.