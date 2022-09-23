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Giriş Tarihi: 23.9.2022

Dünyanın en uzun kitabı! Okumak yürek ister

Ünlü manga serilerinden One Piece’ın, 21 bin 450 sayfalılık kitabı çıktı. Sadece 50 adet basılan dünyanın en uzun kitabını okumak ise imkânsız olarak yorumlandı

DIŞ HABERLER
Dünyanın en uzun kitabı! Okumak yürek ister
En ünlü manga serilerinden One Piece'in tek ciltli kitabı satışa çıktı. Dünyanın en uzun kitabı unvanını taşıyan eser, 21 bin 450 sayfa. 50 adet üretilen sınırlı sayıdaki kitap, 7 Eylül'de piyasaya sürülmesinin ardından günler içerisinde tükendi. Kitap 1900 euro'dan satıldı. Eiiçiro Oda'nın kaleminden çıkan One Piece, 1997'den beri her hafta yayımlanıyor. Manga, bugüne kadar basılan 416 milyondan fazla kopyayla, en fazla kopyaya sahip tek bir yazara ait çizgi roman serisi unvanını almış ve Guinness Rekorlar Ktiabı'na girmişti. Eiiçiro da seri sayesinde tüm zamanların en zengin manga yaratıcısı koltuğunda oturuyor. 47 yaşındaki yazarın servetinin 200 milyon dolara ulaştığı düşünülüyor. Ancak Fransa merkezli yayımcı JBE'den çıkan kitap, Ilan Manouach'ın eseri olarak gösteriliyor. Belçikalı multidisipliner sanatçı, One Piece'in Japonca dijital baskısını bir araya getirerek eseri tasarladı.



KİTAP DEĞİL HEYKEL
JBE, mangaya bir kitap değil de "heykel malzemesi" olarak yaklaştığını savundu. JBE sözcüsü, kitabı okumanın fiziksel açıdan imkânsız olduğunu savunarak ortada herhangi bir telif hakkı ihlali olamayacağını söyledi. Öte yandan manganın Japonya'daki yayımcısı Shueisha, kitabın resmi olmadığını belirtti: "Onlara izin vermiyoruz. Fransa'da One Piece'i yayımlayan lisans sahibi Glenat'tır."

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Dünyanın en uzun kitabı! Okumak yürek ister
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