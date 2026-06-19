Dünyanın en yüksek binası unvanı el değiştiriyor: İşte haftada 4 metre yükselen o dev yapı!

Dünyanın en yüksek yapısı olma hedefiyle yükselen Cidde Kulesi, tamamlandığında tam 1000 metre yüksekliği aşarak zirvenin yeni sahibi olacak.
BURJ KHALİFA'YI 173 METRE GERİDE BIRAKACAK
Mevcut rekortmen 828 metrelik Burj Khalifa'yı yaklaşık 173 metre farkla geride bırakacak olan bu mega yapı, Özgürlük Heykeli'nin ise neredeyse 11 katı yüksekliğine denk geliyor.
Yeryüzündeki tüm binalar arasındaki en yüksek beton pompalama sisteminin kullanılacağı proje, Suudi Arabistan'ın petrol bağımlılığını azaltmayı hedefleyen "Vizyon 2030" programının kalbi olarak nitelendiriliyor. Hiçbir gecikme yaşamayan dev kulenin, Ağustos 2028 tarihinde kapılarını açması bekleniyor.
PEKİ DÜNYANIN EN UZUN İLK 10 BİNASI NEREDE?
10- CHİNA ZUN, ÇİN – 528M
9 – TİANİJİN CTF, ÇİN – 530M
8 – GUANGZHOU CTF, ÇİN – 530M
7 – ONE WORLD, ABD – 546M
6 – LOTTE WORLD, G.KORE – 556M
5 – GOLDİN FİNANCE, ÇİN – 596M
4 – PİNG AN, ÇİN – 599M
3 – KRALİYET SAAT KULESİ, S.ARABİSTAN – 601M