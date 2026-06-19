Dünyanın en yüksek binası unvanı el değiştiriyor: İşte haftada 4 metre yükselen o dev yapı!

Yeryüzündeki tüm binalar arasındaki en yüksek beton pompalama sisteminin kullanılacağı proje, Suudi Arabistan'ın petrol bağımlılığını azaltmayı hedefleyen "Vizyon 2030" programının kalbi olarak nitelendiriliyor. Hiçbir gecikme yaşamayan dev kulenin, Ağustos 2028 tarihinde kapılarını açması bekleniyor.