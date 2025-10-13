Papa İznik’te Bazilika ve İznik Ayasofya Camii’ni ziyaret edecek

1.İznik Konsili'nin 1700'üncü yıldönümünde İznik'te hazırlıklar titizlikle yürütülüyor. Yeni papanın İznik'te 'Bazilika'yı ve İznik Ayasofya Camii'ni (Azize Sofya Kilisesi) ziyaret etmesi, ayrıca İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi yetkilileri ve Ankara'da devlet büyükleriyle bir araya gelerek dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vermesi bekleniyor.

İNANÇ TURİZMİ PATLAMASI YAŞANACAK

Papa 14.Leo'nun Türkiye ziyareti, gelecek ay sonu gerçekleşecek. İznik başta olmak üzere Türkiye'de ve dünyada nefesler tutuldu ve herkes yeni papanın ülkemize yapacağı ziyarete kilitlendi. Çok sayıda yerli ve yabancı tv kanallarının, Papa 14.Leo'nun Türkiye temaslarını ve özellikle İznik'te ziyaret edeceği bazilika ile İznik Ayasofya Camii'ni (Azize Sofya Kilisesi) canlı vermesi bekleniyor. Bir önceki Papa Franciscus, çok istediği halde İznik'e gelemeyince vasiyeti üzerine bir sonraki papanın yani Papa 14.Leo'nun İznik'i ziyaret etmesini istemişti. Yeni papanın İznik ile ziyaret edeceği muhtemel diğer şehirlerde güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. İznikliler papanın gelmesiyle ilçenin son yılların en hareketli günlerini geçireceğini, ziyaretin İznik için bir dönüm noktası olacağını ve ziyaret sonrası İznik'te inanç turizmi patlaması yaşanacağını anlatıyorlar. Papanın bu ziyareti, ilk yurtdışı gezisi olmasıyla ayrı bir önem taşıyor. Vatikan geçen hafta Papa 14. Leo'nun 27-30 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklarken seyahatin detayları hakkında bilgi vermedi. Vatikan'ın açıklamasında, "Bu seyahat, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıldönümü vesilesiyle İznik'e bir hac ziyaretini de içermektedir" denildi. Bu arada Papa 14.Leo'nun sadece İznik'i değil Fener Rum Patrikhanesi yetkilileri ve Ankara'daki devlet büyükleriyle bir araya geldikten sonra mikrofonların karşısına geçip birlik ve beraberlik mesajı vermesi bekleniyor.

1. İZNİK KONSİLİ NEDİR?

İznik, Hristiyan dünyasının ilk evrensel konsili olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Kaynaklara göre MS 325'te 318 din adamı, İznik'teki toplantıya katıldı. Hz.İsa'nın tanrısallık vasfı başta olmak üzere (Baba-oğul, Ruh-ül Kudüs üçlemesi) Hristiyanlık inancı açısından önemli kararlar alındı. Papa 14.Leo'nun bu ziyareti, Katolik ve Ortodoks kiliselerinin ayrılığı sonrası birlik olma açısından yine çok önemli görülüyor. Ayrıca bu konsilde Hristiyanların Paskalya Bayramı'nın kutlanmasında ortak bir tarihte uzlaşmaya varıldı. Bu konsille devlet ve kilise ilişkisinin ilk somut örneği atıldı ve kilise hukuku oluşturuldu. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna yani 4 tane meşru İncil bu konsilde kabul edildi. 1700 yıldır bu konsilin kararlarına hiç itiraz edilmedi.

BAZİLİKA VE AYASOFYA CAMİİ'NİN ÖNEMİ

1.İznik Konsili'nin nerede yapıldığı konusunda bugüne kadar kaynaklarda net bir bilgiye ulaşılamadı. Ancak 11 yıl önce İznik Gölü üzerinde helikopterle yapılan bir gezide bugünkü 'bazilika'nın kalıntıları net olarak görüntülendi. Büyük bir çoğunluğu gölün içinde kalan bazilikanın kalıntılarıyla ilgili araştırma yapan yerli ve yabancı bazı bilim adamlarına göre ilk konsilin burada yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Bazilikanın büyük ihtimalle 1.İznik Konsili'nin yapıldığı yer olduğu düşünülüyor. 14.Leo'nun ziyaret etmesi kuvvetle muhtemel diğer yerin ise İznik Ayasofya Camii olacağı belirtiliyor. Eski adıyla Azize Sofya Kilisesi olan Ayasofya Camii, Hristiyan dünyasında yine önemli kararların alındığı 787 yılında 7'nci konsilin toplandığı kilise olarak biliniyor. Yani İznik hem 1.'inci hem de 7'inci konsil toplantısına iki kez ev sahipliği yapmış oldu.

NİÇİN 30 KASIM?

Türkiye'yi ziyaret eden önceki papalar da şu anki 14.Leo'da olduğu gibi ziyaretlerini özellikle Kasım ayının son günleri olarak planlıyorlar. Vatikan'dan Türkiye'ye ilk ziyaret 1967'de yapıldı. 1979'da Papa 2.Jean Paul, 2006'da 16.Benediktus, 2014'te Papa Fransuva 28-30 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret etti. Papa 14.Leo da bu tarihte Türkiye'yi ziyaret edecek. Aziz Andreas Yortusu 30 Kasım'da yapılıyor.