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Giriş Tarihi: 3.09.2026 10:47

Dur ihtarına uymadı! Nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı: 390 bin TL ceza kesildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 390 bin TL para cezası uygulandı.

İHA Yaşam
Dur ihtarına uymadı! Nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı: 390 bin TL ceza kesildi
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik ekipleri, drift atma, yayalara yol vermeme şikayeti üzerine bir motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü arkasındaki yolcuyla birlikte kaçmaya başladı.

20 DAKİKA NEFES KESEN KOVALAMACA YAŞANDI

Bunun üzerine polis ekipleri ile motosiklet sürücüsü arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacada polisten kaçan sürücünün seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yaptığı, makas attığı ve yayalara yol vermediği görüldü.

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390 BİN TL TRAFİK CEZASI UYGULANDI

Sürücü, bir süre sonra ışıklarda bekleyen ekipleri karşısında görünce durmak zorunda kaldı. Ekipler tarafından yakalanan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve motosikletinde kask ile zorunlu trafik sigortası ve muayene eksiklikleri olduğu tespit edildi.

Sürücüye; ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, "dur" ihtarına uymamak, sigorta ve muayene eksikliği, kırmızı ışık ihlali, makas atmak ve yayalara yol vermemek başta olmak üzere çeşitli ihlallerden toplam 390 bin TL trafik cezası uygulandı. Olayla ilgili işlemlerin ardından motosiklet trafikten men edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ZONGULDAK #EREĞLİ

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