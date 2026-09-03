Dur ihtarına uymadı! Nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı: 390 bin TL ceza kesildi

390 BİN TL TRAFİK CEZASI UYGULANDI

Sürücü, bir süre sonra ışıklarda bekleyen ekipleri karşısında görünce durmak zorunda kaldı. Ekipler tarafından yakalanan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve motosikletinde kask ile zorunlu trafik sigortası ve muayene eksiklikleri olduğu tespit edildi.

Sürücüye; ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak, "dur" ihtarına uymamak, sigorta ve muayene eksikliği, kırmızı ışık ihlali, makas atmak ve yayalara yol vermemek başta olmak üzere çeşitli ihlallerden toplam 390 bin TL trafik cezası uygulandı. Olayla ilgili işlemlerin ardından motosiklet trafikten men edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör