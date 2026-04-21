Dur ihtarına uymadı, ortalığı birbirine kattı! Bahaneleriyle pes dedirten sürücüye rekor ceza!

İDARİ CEZA KESİLDİ

Ekipler tarafından alkol testi yapılmak istenen T.Ö. önce telefonunu daha sonrada kelepçesinin çözülmesi isteyerek, alkol testinin reddetti. T.Ö.'ye 'dur ihtarına uymamak', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'alkol testini reddetmek' ve Trafiğin İlgili Maddelerince toplamda 685 bin TL idari para cezası yazıldı. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edilirken, ehliyeti bulunmayan T.Ö. alkol testini reddettiği için ehliyet başvurusunu 5 yıl sonra yapabilecek.

T.Ö. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında adli işlem başlatılarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

