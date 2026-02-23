“Dur” ihtarına uymayan CHP’nin otobüs şoförünün yargılanmasına devam edildi

Ankara'da 23 Nisan'da CHP'li milletvekillerini taşıyan ve polisin 'dur' ihtarına uymayıp, üzerlerine sürdüğü iddia edilen CHP otobüsünün şoförü Gökhan Gülyurt'un zincirleme şekilde 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan yargılanmasına Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Gökhan Gülyurt katılmazken taraf avukatları salonda hazır bulundu.Hakim, bu celse tanık dinleneceğini söyledi.

"POLİSLERLE BİZ GÖRÜŞTÜK"

Söz verilen tanık E.A., milletvekili olarak görev yaptığını, olayın gerçekleştiği gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 15 milletvekiliyle birlikte aynı araçla kutlama alanına hareket ettiklerini ifade etti. Yolculuk sırasında bir polis memurunun dur ihtarında bulunduğunu gördüklerini belirten E.A., "Sıhhiye Köprüsü altında durduk. Araç içerisindeki hiçbir kişinin sanığa 'durma, devam et' şeklinde bir talimat verdiğini duymadım. Köprü altında otobüs şoförü araçtan inmedi, polislerle biz görüştük. Ardından motosikletli polislerin eskortu eşliğinde yolumuza devam ettik. Sadece Sıhhiye Köprüsü altında durduk." dedi.

Tanık M.T., de olay günü diğer 15 milletvekiliyle birlikte sanığın kullandığı araçta bulunduğunu, polisin aracı üç farklı noktada durdurmaya çalıştığını, bu noktalarda sanığın hiçbir şekilde araçtan inmediğini ifade etti. Araç Sıhhiye Köprüsünde durdurulduğunda milletvekilleri olarak araçtan indiklerini ve polislere aracın durdurulamayacağını bildirdiklerini belirten M.T., "23 Nisan nedeniyle 1. TBMM binasında düzenlenen toplantıya yetişmemiz gerektiğini, bizden önce geçen ve TBMM tarafından tahsis edilen diğer otobüsün durdurulmadığını izah ederek geçiş talep ettik. Bu sırada sanık araçtan inmedi. Fiziki ya da sözlü herhangi bir tartışma yaşanmadı. Ayrıca araç içerisinden sanığa 'durma, geç' şeklinde bir talimat verilmedi. Sanığa yalnızca aracın durdurulamayacağını ve yolumuza devam edebileceğimizi söyledik. Polis memurlarına direnme yönünde herhangi bir duruma tanık olmadık." beyanında bulundu.

Tanık beyanlarının ardından söz alan sanık müdafii, tanık anlatımlarına karşı yazılı savunma sunacaklarını bildirdi. Müşteki vekilleri ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için mahkemeden talepte bulundu. Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını mahkemeden talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, müştekilerden Okan A. hakkında yeniden talimat yazılmasına ve duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılımının sağlanmasına karar verdi. Duruşma 30 Mart'a erteledi.