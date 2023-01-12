Haberler Yaşam Haberleri ‘Dur’ ihtarından ölümüne kaçtı
Giriş Tarihi: 13.1.2023

‘Dur’ ihtarından ölümüne kaçtı

‘Dur’ ihtarından ölümüne kaçtı
Bursa'da, ehliyetsiz halde direksiyon başına geçen ve arkadaşlarıyla gezmeye çıkan Timur Arif (25), uygulama yapan trafik polislerinin 'dur' ihtarından kaçtı. Çıkan kovalamacada 5 kilometre kaçan Timur Arif, önce kaldırıma ardından da park halindeki otomobile çarptı. Araçta sıkışan Ertan Kara (26) ölürken biri ağır 5 kişi de yaralandı. Bursa Kestel mevkiinde emniyet şeridinde park halinde olan TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü M. V. Y. (39) öldü. İzmir'in Çiğli ilçesinde de ise park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Engin Çınar hayatını kaybetti. Hatay'ın Payas ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Erkan Koyun (41) öldü. İskenderun'da da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü M. Alim Karatoyuk (20) hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklardan denize uçan otomobildeki Sadettin Sabırlı (19) boğulurken sürücü S.K. kurtuldu. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobil çarpan lisesi öğrencisi Hasan Solhan (17) hayatını kaybetti. Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan Alper İ. (40) öldü. Ankara'daki diğer kazada ise kaçak göçmenleri taşıyan minibüs bariyerlere çarptı. İki sürücü ile birlikte 22 göçmen yaralandı.

Muharrem DOĞANTEZCeyhan TORLAK-Yaser ÇAPAROĞLU-Zeki ÖZKESKİN-Mehmet YILDIRIM / SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
6'lı masanın medyadaki yandaşları da ümidi kesti; Çok sert ifadeler, ağır eleştiriler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Şarkıcı Solmaz Çiros’a şok suçlama! Menajerini önce dolandırdı, sonra da...
İsveç'teki alçak eylemin ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler: NATO üyelik süreci bu şartlarda zor
EYT'liye devlet garantili tazminat!
Aldatmak dizisine yeni oyuncu!
Müstehcenlik davasına gelen fenomen Merve Taşkın hakim karşısına çıktığı kıyafeti ile şaşırttı!
SON DAKİKA | İddianame tamamlandı! FETÖ'nün yeni şifreleri ortaya çıktı
Bay Kemal’in tek umudu
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Dur’ ihtarından ölümüne kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA