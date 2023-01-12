‘Dur’ ihtarından ölümüne kaçtı

ehliyetsiz halde direksiyon başına geçen ve arkadaşlarıyla gezmeye çıkan Timur Arif (25), uygulama yapan trafik polislerinin 'dur' ihtarından kaçtı. Çıkan kovalamacada 5 kilometre kaçan Timur Arif, önce kaldırıma ardından da park halindeki otomobile çarptı. Araçta sıkışan Ertan Kara (26) ölürken biri ağır 5 kişi de yaralandı. Bursa Kestel mevkiinde emniyet şeridinde park halinde olan TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü M. V. Y. (39) öldü. İzmir'in Çiğli ilçesinde de ise park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Engin Çınar hayatını kaybetti. Hatay'ın Payas ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Erkan Koyun (41) öldü. İskenderun'da da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü M. Alim Karatoyuk (20) hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklardan denize uçan otomobildeki Sadettin Sabırlı (19) boğulurken sürücü S.K. kurtuldu. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobil çarpan lisesi öğrencisi Hasan Solhan (17) hayatını kaybetti. Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan Alper İ. (40) öldü. Ankara'daki diğer kazada ise kaçak göçmenleri taşıyan minibüs bariyerlere çarptı. İki sürücü ile birlikte 22 göçmen yaralandı./ SABAH