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Giriş Tarihi: 10.07.2026 15:54

Durdurulan araçtan 9 kaçak göçmen çıktı

Sakarya'da polisin şüphelenip takibe alarak durdurduğu araçta yapılan aramada 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Araçta bulunan 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edilirken, gözaltına alınan sürücü ise tutuklandı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Durdurulan araçtan 9 kaçak göçmen çıktı
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Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir araç takibe alındı. Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan kontrollerde, 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan araç sürücüsü Z.A. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan 9 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı (deport) işlemleri başlatıldı.



ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Öte yandan, operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığında kullanılan araca 25 bin 250 lira idari para cezası uygulanırken, araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

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Durdurulan araçtan 9 kaçak göçmen çıktı
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