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Giriş Tarihi: 22.06.2026 10:33

Durdurulan otobüste akıl almaz olay! 4 kişinin midesinden uyuşturucu çıktı!

Batman'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, şehir girişinde durdurulan bir otobüste bulunan yabancı uyruklu 4 kişinin midesinde taşıdığı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Durdurulan otobüste akıl almaz olay! 4 kişinin midesinden uyuşturucu çıktı!
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Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, il girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu 4 kişinin uyuşturucu madde taşıdığı tespit edildi. Şüphelilerin midesinde taşıdığı uyuşturucu maddeler, güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu ele geçirildi. Operasyonda; 59 parça halinde 488 gram eroin, 54 parça halinde 430 gram eroin, 80 parça halinde 500 gram metamfetamin, 160 parça halinde 1 kilo 308 gram toz esrar olmak üzere çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Batman Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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