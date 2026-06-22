Durdurulan otobüste akıl almaz olay! 4 kişinin midesinden uyuşturucu çıktı!

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, il girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu 4 kişinin uyuşturucu madde taşıdığı tespit edildi. Şüphelilerin midesinde taşıdığı uyuşturucu maddeler, güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu ele geçirildi. Operasyonda; 59 parça halinde 488 gram eroin, 54 parça halinde 430 gram eroin, 80 parça halinde 500 gram metamfetamin, 160 parça halinde 1 kilo 308 gram toz esrar olmak üzere çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Batman Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.