Durum güvenlik sorunudur

Beylikdüzü'nde 7 Nisan'da büfeye girmek isterken, kendisine saldıran pitbull cinsi köpeğin saldırısıyla yaralanan Cem Mert Özer, bacağına 28 dikiş atıldıktan sonra taburcu oldu. Tedavisi süren Özer, sahipsiz hayvanların ülkede güvenlik sorunu haline geldiğini belirterek, "Bu işin artık Meclis'imizin önceliği olması gerektiğine inanıyorum. Daha fazla canımız yanmasın. Yasaklı ırklar noktasında da bu işin artık bir yatar cezası olması lazım. İnsanlar 13-14 bin lira gibi komik rakamlarla elinde bir silah beslemesin" ifadelerine yer verdi.