Duruşma salonunda taşkınlığa soruşturma

Başsavcılığın resmi X hesabından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"22.12.2025 tarihinde Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülmekte olan 363 sanıklı ve kamuoyunda "Daltonlar Suç Örgütü Davası" olarak bilinen yargılamada, kararların açıklanması sırasında, duruşmanın düzen ve güvenliğini sağlamakla görevli jandarma personeline yönelik olarak bir kısım sanık tarafından fiziki saldırıda bulunulduğu, ayrıca kamu malına zarar verildiği tespit edilmiştir. Meydana gelen olay üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 2025/154324 soruşturma numaralı dosya kapsamında; Türk Ceza Kanunu'nun 265. Maddesinde düzenlenen "Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak İçin Direnme" ve 152. Maddesinde düzenlenen "Kamu Malına Zarar Verme" suçları yönünden derhål adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir"