Duruşmada mukavemet sırasında ses ve görüntü kaydı almıştı: O avukat tutuklandı

GÖZALTINA ALINDILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu gelişmelerin ardından avukat T.G., S.K. ve K.Y. hakkında 'ses veya görüntülerin kayda alınması' ve 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından, konut ve bürolarında hakimlik kararına dayalı olarak arama faaliyeti gerçekleştirilip gözaltına alınmaları yönünde talimat verdi. Talimatın akabinde yapılan çalışmalarda 3 avukat da gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

O avukatlardan İstanbul 1 nolu barosuna kayıtlı T.G. bugün savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'silahlı suç örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.