Haberler Yaşam Haberleri Duruşmada ses ve görüntü alan avukat tutuklandı
Giriş Tarihi: 3.01.2026

Duruşmada ses ve görüntü alan avukat tutuklandı

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Duruşmada ses ve görüntü alan avukat tutuklandı
  • ABONE OL
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Barış Boyun-Daltonlar Suç Örgütü" davasında, duruşmadaki mukavemet esnasında izinsiz ses ve görüntü kaydı aldığı tespit edilen 3 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı. Talimatın akabinde yapılan çalışmalarda 3 avukat da gözaltına alındı. O avukatlardan İstanbul 1 Nolu Barosuna kayıtlı T.G. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'silahlı suç örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Duruşmada ses ve görüntü alan avukat tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz