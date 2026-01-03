Duruşmada ses ve görüntü alan avukat tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Barış Boyun-Daltonlar Suç Örgütü" davasında, duruşmadaki mukavemet esnasında izinsiz ses ve görüntü kaydı aldığı tespit edilen 3 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı. Talimatın akabinde yapılan çalışmalarda 3 avukat da gözaltına alındı. O avukatlardan İstanbul 1 Nolu Barosuna kayıtlı T.G. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'silahlı suç örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.