Giriş Tarihi: 25.01.2026 15:32

Duştan çıktı, yere yığıldı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde duş aldıktan sonra fenalaşan 17 yaşındaki T.A., yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi 2133. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre duştan çıkan 17 yaşındaki T.A. bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, T.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından talihsiz gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

