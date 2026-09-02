Düştüğü yere iyilik masası kurdu

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Adana'da apartmanın 12'nci katından düşüp hayatta kalan 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca, hastanedeki zorlu tedavisinin ardından en büyük hayalini gerçekleştirdi. Ecrin, gecekondu mahallesinde yaşayan çocuklara pasta ikram etmek ve tarım işçilerinin çadırda kaldığı bölgelerde yaşayan çocuklara oyuncak dağıtma hayalini gerçekleştirerek düştüğü yerde masa kurup ihtiyaç sahipleri ile orada yemek yedi. Ecrin, bundan sonra babasıyla birlikte ihtiyaç sahibi insanlara yardım edeceğini söyledi