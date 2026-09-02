Haberler Yaşam Haberleri Düştüğü yere iyilik masası kurdu
Giriş Tarihi: 2.09.2026

Düştüğü yere iyilik masası kurdu

Düştüğü yere iyilik masası kurdu
  • ABONE OL
Adana'da apartmanın 12'nci katından düşüp hayatta kalan 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca, hastanedeki zorlu tedavisinin ardından en büyük hayalini gerçekleştirdi. Ecrin, gecekondu mahallesinde yaşayan çocuklara pasta ikram etmek ve tarım işçilerinin çadırda kaldığı bölgelerde yaşayan çocuklara oyuncak dağıtma hayalini gerçekleştirerek düştüğü yerde masa kurup ihtiyaç sahipleri ile orada yemek yedi. Ecrin, bundan sonra babasıyla birlikte ihtiyaç sahibi insanlara yardım edeceğini söyledi
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Düştüğü yere iyilik masası kurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA