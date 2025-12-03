Düşük enflasyon faiz indirimlerine kapı mı açtı?

Kasım ayı enflasyonu milyonlarca kişinin maaşıyla beraber Merkez Bankası'nın faiz kararını da etkileyecek. Kasımda aylık enflasyon beklentilerin altından gelerek son 2,5 yılın en düşük verisi olarak kayıtlara geçti. Kredi çekmek isteyenler ve yatırımcılar 11 Aralık günü açıklanacak faiz kararına odaklandı.
KASIM ENFLASYONU BEKLENTİLERİN ALTINDA
kasımda aylık enflasyon yüzde 0,87 yıllık yüzde 31,07 oldu. Piyasanın beklentisi yüzde 1,32'lik aylık enflasyondu. Kasım enflasyonunda gerilemenin en önemli kalemlerinden biri gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ekim'de gıda ve alkolsüz içecekler grubunun TÜFE'ye katkısı %34,87 iken kasım ayından bu oran yüzde %27,44'e kadar geriledi. Bir diğer kalem olan ulaştırmada ise ekim de yüzde 27,33 olan katkı kasım döneminde yüzde 27,44 oldu.
ÇEKİRDEK ENFLASYONDAKİ GERİLEME DİKKAT ÇEKTİ
TÜİK raporuna göre, İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,27 arttı. 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,43 artış kaydedilmişti. Böylelikle manşet enflasyon ve çekirdek enflasyon arasındaki makas azaldı.
FAİZ İNDİRİMLERİ İÇİN ALAN AÇILDI
Öte yandan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin tahminler de değişti. Para Politikaları Kurulu, ekim ayında politika faizlerini yüzde 40,5 seviyesinden 100 baz puan indirerek 39,5 seviyesine çekti. Karar metninde "Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir" ifadelerine yer verildi.
Capital Economics'ten Nicholas Farr Türkiye için açıkladığı bir notta "Enflasyondaki düşüş, bir başka büyük faiz indiriminin önünü açtı" açıklamasına yer verdi.
Farr açıklamalarının devamında şunları kaydetti:
Kasım ayında Türkiye'de enflasyonun yıllık bazda %31,1'e gerileyerek beklentilerin üzerinde düşmesi, merkez bankasının önümüzdeki perşembe günü yapacağı toplantıda gevşeme döngüsünü sürdürmesi için yeşil ışık yakıyor. 100 baz puanlık bir indirim öngörümüzü koruyoruz ancak riskler daha büyük bir harekete doğru kayıyor.
Sonuç, ekim ayındaki yıllık %32,9'dan düşüş gösterdi ve bizim ve diğer analistlerin beklentilerinden daha zayıftı (konsensüs: %31,6, CE: %31,8). Aylık bazda tüketici fiyatları %0,9 artarak iki yıldan uzun süredir en düşük artışını kaydetti.
GIDA ENFLASYONU GERİLEME KAYDETTİ
Enflasyondaki yavaşlamanın büyük bir kısmı, gıda enflasyonundaki aylık %0,7'lik düşüşten kaynaklandı. Ancak çekirdek enflasyon da aylık %1,2'ye gerileyerek bu yılın en düşük seviyesine indi.
TCMB son toplantısında, faiz indirimlerinin büyüklüğünün "toplantı bazında ihtiyatlı bir şekilde gözden geçirileceğini" belirtti. Bu, politika yapıcıların enflasyonun düşmesi sürecinden cesaret almaları halinde gevşeme döngüsünün hızının yeniden artabileceğini gösteriyor.
GSYİH verileri, ekonominin üçüncü çeyrekte hala oldukça güçlü olduğunu gösterdiğinden, TCMB'nin önümüzdeki hafta 100 baz puanlık bir indirim daha yapması muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Ancak bugünkü veriler, biraz daha büyük bir indirim olasılığını artırdı.