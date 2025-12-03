Düşük enflasyon faiz indirimlerine kapı mı açtı?

KASIM ENFLASYONU BEKLENTİLERİN ALTINDA

kasımda aylık enflasyon yüzde 0,87 yıllık yüzde 31,07 oldu. Piyasanın beklentisi yüzde 1,32'lik aylık enflasyondu. Kasım enflasyonunda gerilemenin en önemli kalemlerinden biri gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ekim'de gıda ve alkolsüz içecekler grubunun TÜFE'ye katkısı %34,87 iken kasım ayından bu oran yüzde %27,44'e kadar geriledi. Bir diğer kalem olan ulaştırmada ise ekim de yüzde 27,33 olan katkı kasım döneminde yüzde 27,44 oldu.