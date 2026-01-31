Düşük faizli kredi vaadiyle milyonluk vurgun

İstanbul'da bitmek bilmeyen dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 21-26 Ocak tarihleri arasında Üsküdar ve Kadıköy'de benzer yöntemlerle dolandırılan 6 kişinin şikâyeti üzerine geniş çaplı bir inceleme başlattı.Yapılan incelemelere göre şüpheliler, internet siteleri üzerinden uygun faizli kredi araştırması yapan kişileri hedef aldı. Bu kişilere ulaşan dolandırıcılar, düşük faiz oranlarında krediler verebileceklerini vaadinde bulunarak İstanbul'daki bir kafeye davet etti. 6 kişi masada otururken şüpheliler onların kimlik ve mobil uygulama bilgilerini aldı. Ardından hepsi cep telefonlarını dolandırıcılara teslim etti. Şüpheliler, şahısların başında bir kişi bırakıp telefonlarla kaçtı. Hepsinin adına mobil uygulamadan önce kredi çektiler sonra kendi hesaplarına aktardılar.Tam 1 milyon 820 bin lirayı kendi hesaplarına geçiren dolandırıcılar kayıplara karışmadan önce yatırım vadiyle de aynı kişilerden 113 gram altın aldı. Akıl almaz yöntemi kredi ödemeleri karşılarına çıkınca fark eden mağdurların şikâyetçi olduğu ortaya çıktı.Şikâyet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.