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Giriş Tarihi: 15.09.2026 10:16

Düşük kar beyanı operasyonu: 22 ilde 33 gözaltı var

Yaş sebze ve meyve sektöründe faaliyet yürüten, brüt satışlarına kıyasla düşük kârlılık beyanlarında bulunan, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı makbuzlar düzenleyen ve kaydi envanterleri ile Hal Kayıt Sistemi arasında uyumsuz veriler bildirdikleri tespit edilen firmalara İstanbul merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Düşük kar beyanı operasyonu: 22 ilde 33 gözaltı var
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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yaş sebze ve meyve sektöründe faaliyet yürüten firmaların brüt satışlarına kıyasla düşük kârlılık beyanlarında bulunduklarını, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı müstahsil makbuzlar düzenlediklerini, kaydi envanterleri ile Hal Kayıt Sistemi arasında uyumsuz veriler bildirdiklerini tespit etti.

Ayrıca firmaların piyasadaki hâkim konumlarını kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise yüksek gösterdikleri, bu yöntemlerle fiyat manipülasyonuna neden oldukları, fahiş fiyat uygulayarak kamuyu zarara uğrattıkları ve bu eylemleri gerçekleştiren firmaların kusurlu olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde "Fiyatları Etkileme" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında operasyon yapıldı. İstanbul merkezli olarak 22 farklı ilde tespiti yapılan ve şirket yetkilisi olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, fatura, irsaliye ve müstahsil makbuzu ele geçirildi.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Düşük kar beyanı operasyonu: 22 ilde 33 gözaltı var
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