Duvağıyla uğurlandı

Aydın'da okul arkadaşı Selim Ateş'in (24) kullandığı motosikletin traktöre çarpmasıyla meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü kazada yaşamını yitiren Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sıla Karabacak (20) için memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesi'nde tören düzenlendi. Mahalle mezarlığındaki törende, Karabacak'ın tabutunun üzerine örtülen gelin duvağı, anne Esen ve baba Özay Karabacak ile birlikte yakınlarını ve sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Kılınan cenaze namazının ardından Sıla Karabacak, dualar eşliğinde toprağa verildi.