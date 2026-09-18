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Giriş Tarihi: 18.09.2026 10:44

Duvarlarında çatlaklar oluşan 10 dairelik iki apartman tedbiren tahliye edildi

İstanbul Sultangazi'de önce kolonlarından sonra duvarlarında çatlamalar meydana gelen toplam 10 dairenin bulunduğu iki apartman tedbiren tahliye edildi. Binalarda çatlamalar olduğu görüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Duvarlarında çatlaklar oluşan 10 dairelik iki apartman tedbiren tahliye edildi
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Olay, saat 05.30 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan beşer katlı birbirine bitişik iki apartmanın duvarlarından sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağın girişini kapatarak güvenlik tedbiri aldı.

Toplam 10 dairenin bulunduğu iki apartmanda inceleme yapıldı. İncelemelerde iki binanın da duvarlarında çatlamalar ve ayrılmalar tespit edildi. Çevresine emniyet şeridi çekilen apartmanlar mühürlendi. Apartmanların yan tarafında devam eden inşaatın temelinden alınan hafriyat nedeniyle duvarlarda çatlaklar meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerine, inşaat da tedbiren şerit içine alındı.

#İSTANBUL

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Duvarlarında çatlaklar oluşan 10 dairelik iki apartman tedbiren tahliye edildi
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