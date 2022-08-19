DUY BENİ 7. Bölüm full izle: Kanat ve Ekim’in sınavı! Star TV ile Duy Beni son bölüm izle tek parça – kesintisiz – HD

DUY BENİ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Kanat'ın başına gelen kaza herkesi derinden sarsmıştır. Haberi alan Ekim, ilk kez Kanat'ı kaybetme korkusu yaşar ve içinde sakladığı duygularla yüzleşir. Ekim, her ne kadar kapılıp gitse de göz ardı edemeyeceği bir gerçek vardır: Leyla! Bu durumun farkında olan Kanat, durumu tamamen değiştirecek bir hamle yapmaya karar verir.

Kanat'ın ölümden dönmesiyle derinden sarsılan biri daha vardır. Suna, ailesini korumak için radikal ve tehlikeli bir karar alır.