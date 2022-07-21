Duy Beni konusu uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Duy Beni orijinal dizisinin adı ne?

DUY BENİ UYARLAMA MI?

Duy Beni dizisinin uyarlama olup olmadığı konusu yapımla ilgili merak edilen detaylardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Duy Beni dizisi uyarlama değil fakat Netflix dizisi Elite ile olan benzerliği sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan bir detay.

Öte yandan Duy Beni dizisi Beşiktaş ve Galata gibi mekanlarda çekiliyor.