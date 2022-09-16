Duy Beni son bölüm izle: Duy Beni 11.bölüm full HD izle Star TV’de

DUY BENİ 11. SON BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinin son bölümünü izlemek için:

https://www.startv.com.tr/dizi/duy-beni/bolumler

DUY BENİ 11. BÖLÜM ÖZETİ

Kanat, Ekim'den yediği darbeyle sarsılmış; aşkı nefrete dönüşmüştür. Ekim ise hem sevdiği adamı kaybetmenin hem de dostundan kazık yemenin etkisiyle sarsılmıştır çünkü doğru olduğunu bildiği yoldan gitmiş ve yolun sonunda yapayalnız kalmıştır.

Ekim, Gerçek Koleji'ndeki ve hayatındaki yolculuğu sorgularken Kanat, Melisa ve Ozan tekrar bir araya gelmiştir. Kanat, Ekim'e daha önce hiç göstermediği karanlık yüzünü göstermeye, onun canını yakmaya kararlıdır.